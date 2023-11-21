Бойцы ЧВК "Вагнер" начали получать удостоверения ветеранов СВО в Алтайском крае

Статус ветерана позволяет им получать льготы, положенные участникам спецоперации

21 ноября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае бойцы ЧВК "Вагнер" начали получать удостоверения ветеранов спецоперации. Содействие в этом вопросе им оказывает региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба организации.

Руководитель филиала Владимир Мидонов рассказал, что ранее решение о сборе списков бойцов ЧВК, участвовавших в спецоперации, приняло Минобороны. В госфонде формируют и направляют в ведомство необходимые документы.

Удостоверения позволяют бойцам частных военных компаний получать льготы для участников спецоперации – ранее такое было невозможно, поскольку они не имели статуса ветерана СВО.