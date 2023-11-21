Бойцы ЧВК "Вагнер" начали получать удостоверения ветеранов СВО в Алтайском крае
Статус ветерана позволяет им получать льготы, положенные участникам спецоперации
21 ноября 2023, 12:43, ИА Амител
В Алтайском крае бойцы ЧВК "Вагнер" начали получать удостоверения ветеранов спецоперации. Содействие в этом вопросе им оказывает региональный филиал госфонда "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба организации.
Руководитель филиала Владимир Мидонов рассказал, что ранее решение о сборе списков бойцов ЧВК, участвовавших в спецоперации, приняло Минобороны. В госфонде формируют и направляют в ведомство необходимые документы.
Удостоверения позволяют бойцам частных военных компаний получать льготы для участников спецоперации – ранее такое было невозможно, поскольку они не имели статуса ветерана СВО.
12:44:59 21-11-2023
Перепись и учет. Мало ли что.
12:58:01 21-11-2023
хорошая новость
13:20:51 21-11-2023
какой сюрреализм. Еще недавно их от общества изолировали, а теперь научили убивать профессионально и вернули в мирную жизнь. Что может пойти не так?!
13:22:35 21-11-2023
Они заслужили получать все льготы положенные государством. Они были в самом пекле, на передовой, их бросали первыми в любой замес
16:10:46 21-11-2023
гость (13:22:35 21-11-2023) Они заслужили получать все льготы положенные государством. О... В первую очередь, они , будем считать, искупили вину . Почему вдруг льготы?Я против!!!!(((((((
21:21:52 21-11-2023
Светлана (16:10:46 21-11-2023) В первую очередь, они , будем считать, искупили вину . Почем... Да ладно, у моего сына не было грехов, студент, спортсмен и ушел в "музыканты". Был командиром, имеет ранения, государственные награды. Был в Бахмуте. А тут сидит какая-то тетя - эксперт диванный и что-то "считает".
11:27:14 22-11-2023
Ирина (21:21:52 21-11-2023) Да ладно, у моего сына не было грехов, студент, спортсмен и ... Я с вами обеими руками за ,не обращайте внимания на эту даму ,ей этого ни когда не понять ,пусть и дальше сидит ….
11:58:10 22-11-2023
Гость (11:27:14 22-11-2023) Я с вами обеими руками за ,не обращайте внимания на эту даму... грамотно писать "НИКОГДА"
12:01:00 22-11-2023
Гость (11:58:10 22-11-2023) грамотно писать "НИКОГДА"... пашлана
11:19:36 22-11-2023
Светлана (16:10:46 21-11-2023) В первую очередь, они , будем считать, искупили вину . Почем... А Вы оденьте каску ,бронник и все прилагающее к этому и на передовую ,вот тогда и вопросы ,почему у вас исчезнут ,кто это прошёл вопросы такого плана не задают …
11:58:45 22-11-2023
Гость (11:19:36 22-11-2023) А Вы оденьте каску ,бронник и все прилагающее к этому и на п... НАденьте
12:01:28 22-11-2023
Гость (11:58:45 22-11-2023) НАденьте... пашлана
12:04:15 22-11-2023
Светлана (16:10:46 21-11-2023) В первую очередь, они , будем считать, искупили вину . Почем... вы видели, какие там льготы? хрень на постном масле
16:14:02 21-11-2023
гость (13:22:35 21-11-2023) Они заслужили получать все льготы положенные государством. О... Заслужили мобилизованные из мирной жизни и добровольцы. А ЭТИ пошли из тюрьмы, чтобы не досиживать своё наказание.
19:38:01 21-11-2023
гость (16:14:02 21-11-2023) Заслужили мобилизованные из мирной жизни и добровольцы. А ЭТ... А Вы, сударь, судя по всему и в защитники Родины не годитесь, и патриотом не являетесь. Да ещё и везунчик-пока не сидите!
21:42:05 21-11-2023
гость (16:14:02 21-11-2023) Заслужили мобилизованные из мирной жизни и добровольцы. А ЭТ... Ага, ну конечно, вам виднее, лучше погибнуть, чем сидеть в тепле, на обеспечении государства и чафир гонять.
13:27:34 21-11-2023
Придет время и будут сожалеть об этом.
14:26:42 21-11-2023
Заслужили
15:18:17 21-11-2023
пробандеровцы не довольны
15:35:51 21-11-2023
а чем быть довольным непробандеровцу. перечислите?
07:48:25 22-11-2023
Гость (15:35:51 21-11-2023) а чем быть довольным непробандеровцу. перечислите?... Недовольству пробандеровцев, например
18:02:26 21-11-2023
Какой бред. Не все бойцы Вагнера зэки. И даже совсем не большая часть. Там и добровольцев хватало
21:39:29 21-11-2023
Читаю и понять не могу. Кому-то не нравится, что осужденные пошли "за ленточку"? Ну так отправляли бы туда своих братьев, детей, а они досиживали бы дальше. Вообще в курсе, что в Вагнерах не все зэки? Мой ребенок не из зоны пошел в Вагнера, а из хорошей квартиры, имея высшее образование, машину, работу, оставив дома молодую жену. И после ранения вновь вернулся обратно. И были Вагнера на самых сложных участках. Ни одного плохого слова он не сказал про зэков, воевали все одинаково. Самыми уважаемыми мною в этом мире являются "Первый" и "Девятый", настоящие мужики. "Музыканты", если читаете, не принимайте к сердцу рассуждения глупых людей. Вам респект и уважуха. Джамбо!
07:59:33 22-11-2023
Гость (21:39:29 21-11-2023) Читаю и понять не могу. Кому-то не нравится, что осужденные ... А что ему мешало жить мирной жизнью с молодой женой? захотелось геройского шлейфа, своей войны в автобиографии? или не нашел себя в нашей прекрасной жизни? поясните мне, что в голове у добровольцев-вагнеров?
08:02:45 22-11-2023
Гость (07:59:33 22-11-2023) поясните мне, что в голове у добровольцев-вагнеров? зачем перед вами бисер метать? вы же все равно не поймете.
11:44:32 22-11-2023
Гость (08:02:45 22-11-2023) зачем перед вами бисер метать? вы же все равно не поймете.... ну да... ну да... или объяснения нет.
10:41:07 22-11-2023
Гость (07:59:33 22-11-2023) А что ему мешало жить мирной жизнью с молодой женой? захотел... Так а там нет рационального - сплошные эмоции различной этиологии.
12:06:33 22-11-2023
Гость (07:59:33 22-11-2023) А что ему мешало жить мирной жизнью с молодой женой? захотел... если их не будет, то пойдут воевать ваги дети и мужья.
09:11:06 22-11-2023
Гость (21:39:29 21-11-2023) Читаю и понять не могу. Кому-то не нравится, что осужденные ... Вот вас бомбит то....
21:48:32 21-11-2023
Светлана (16:10:46 21-11-2023) В первую очередь, они , будем считать, искупили вину . Почем... Баба-яга против..... Скажи это матери "музыканта" в лицо, сын которой не вернулся или самому "музыканту", который вернулся без ноги или руки и не спит по ночам от головной боли после многочисленных контузий.
09:31:51 22-11-2023
Гость (21:48:32 21-11-2023) Баба-яга против..... Скажи это матери "музыканта" в лицо, сы... А вы не хотите посмотреть в глаза матери Пехтелевой? Или родителям тех подростков, которых расчленил вышедший намедни после СВО Оголобяк? Вы и правда считаете, что убийца, побывавший там, где убивать можно легально, получивший опыт боевых действий и теперь спокойно гуляющий по улицам - это отличная идея? А с учетом того, что они теперь герои, и связываться с ними не будет даже полиция, чтобы не присесть за дискриминацию, это прямо идеальный вариант для общества.
11:23:14 22-11-2023
Зэк сидевший в тюрьме и пошедший на передовую кровью искупать и искупивший получает чистую биографию - с чистого листа. Он уже не зэк и не преступник а полноценный гражданин Так по закону. И это не сегодня придумано и не нами а в 1940е Сталиным. А в то время сами понимаете гуманности в уголовном кодексе было мало. Другое дело если вернулся и преступил закон снова. Такое тоже бывало. Суд лишает наград, званий и может вернуть в тюрьму на еще больший срок. Было что и Героя Советского Союза лишали и в тюрьму возвращали Но равнять всех и рассуждать огульно про всех не надо. Так поступают крысы
13:17:05 22-11-2023
майор (11:23:14 22-11-2023) Зэк сидевший в тюрьме и пошедший на передовую кровью искупат... а при чем тут 1940е??? сравнили.... хватит уже ВОВ приплетать к сегодняшнему дню.. иначе можно не в ту сторону сравнение получить относительно начала боевых действий...
14:08:50 22-11-2023
майор (11:23:14 22-11-2023) Зэк сидевший в тюрьме и пошедший на передовую кровью искупат... не надо сюда Сталина и ВОВ приплетать, к вашему сведению, не всех зеков в ВОВ (даже тех, кто хотел идти добровольцем) отправляли на фронт, НЕ отправляли убийц, насильников, разбойников, то есть тех, чьи преступления были связан с насилием над человеком, никто не додумался в те военные годы давать им в руки оружие, потому что эти люди моральную черту общества уже переступили. Поменьше Сванидзе, Михалкова и компанию смотрите и слушайте, которые советскую власть помоями поливают и придумывают то, чего не было. А вот про убийцу Пехтелевой это вообще за гранью, ему дали 16 лет за то, что он с особой жестокостью убил несчастную девушку, через полгода он пошел на СВО, и еще через полгода освободился!!! Нормально, а теперь он еще льготы получать будет! А мобилизованные, которые никаких преступлений не совершали, их призвали, они будут до конца СВО воевать, их никто через полгода домой навсегда со льготами не отпускает. А этих законопослушных граждан, не совершавших никаких преступлений за что наказали?!
12:08:17 22-11-2023
Разве по конституции частная армия не запрещена?
12:43:46 22-11-2023
гость (12:08:17 22-11-2023) Разве по конституции частная армия не запрещена? ... Нет. И никаким законом не запрещены. Хотя и никаким не разрешены, но по Конституции можно делать все, что не запрещено законом. Хотя законом запрещено финансирование наемников. Но другим законом разрешено добровольное участие в военных действиях за вознаграждение. Ни у кого еще не получилось оспорить это в суде. Может получиться, если там не получится