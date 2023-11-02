Депутат Госдумы назвал фейком вхождение ЧВК "Вагнер" в состав Росгвардии
По словам Хинштейна, о вхождении организации в ведомство не может быть и речи
02 ноября 2023, 10:43, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сообщения о вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию являются фейком. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, о вхождении организации в ведомство не может быть и речи. Экс-сотрудники ЧВК могут вступать в ряды Росгвардии, однако исключительно в добровольном порядке.
"Структурное поглощение ЧВК Росгвардией невозможно по определению", – подчеркнул депутат.Напомним, что ранее портал 59.ru сообщил, что в Перми возобновился набор в ЧВК "Вагнер". Структура якобы вошла в Росгвардию, а подразделение, по их информации, возглавил сын Евгения Пригожина, Павел.
10:49:44 02-11-2023
росгвардия вошла в вагнера?
10:55:24 02-11-2023
Даже самому верить нельзя...думал..., а оказалось... )))
11:17:53 02-11-2023
Так раньше говорили, что и никакого вагнера нет!
11:22:52 02-11-2023
Хинштейн и сказал, что Вагнера больше нет. Отдельные сотрудники в индивидуальном порядке могут стать росгвардейцами
12:03:36 02-11-2023
Пусть в ПВО идут. Они самолёты с вертолётами лихо сбивают
13:39:54 02-11-2023
Гость (12:03:36 02-11-2023) Пусть в ПВО идут. Они самолёты с вертолётами лихо сбивают ... Это другие. Тех уже нет. Их вертолет тоже упал
12:04:53 02-11-2023
Записать хинштейна в вагнера. Как первого еврея обновленца.
13:33:54 02-11-2023
А можно по-русски писать "враньё" вместо вот этого fake news
14:29:13 02-11-2023
Значит, правда.