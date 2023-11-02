Депутат Госдумы назвал фейком вхождение ЧВК "Вагнер" в состав Росгвардии

По словам Хинштейна, о вхождении организации в ведомство не может быть и речи

02 ноября 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сообщения о вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию являются фейком. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, о вхождении организации в ведомство не может быть и речи. Экс-сотрудники ЧВК могут вступать в ряды Росгвардии, однако исключительно в добровольном порядке.

"Структурное поглощение ЧВК Росгвардией невозможно по определению", – подчеркнул депутат.Напомним, что ранее портал 59.ru сообщил, что в Перми возобновился набор в ЧВК "Вагнер". Структура якобы вошла в Росгвардию, а подразделение, по их информации, возглавил сын Евгения Пригожина, Павел.