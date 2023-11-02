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Депутат Госдумы назвал фейком вхождение ЧВК "Вагнер" в состав Росгвардии

По словам Хинштейна, о вхождении организации в ведомство не может быть и речи

02 ноября 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сообщения о вхождении ЧВК "Вагнер" в Росгвардию являются фейком. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, о вхождении организации в ведомство не может быть и речи. Экс-сотрудники ЧВК могут вступать в ряды Росгвардии, однако исключительно в добровольном порядке.

"Структурное поглощение ЧВК Росгвардией невозможно по определению", – подчеркнул депутат.Напомним, что ранее портал 59.ru сообщил, что в Перми возобновился набор в ЧВК "Вагнер". Структура якобы вошла в Росгвардию, а подразделение, по их информации, возглавил сын Евгения Пригожина, Павел.

Росгвардия

Комментарии 9

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гость

10:49:44 02-11-2023

росгвардия вошла в вагнера?

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Гость

10:55:24 02-11-2023

Даже самому верить нельзя...думал..., а оказалось... )))

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Гость

11:17:53 02-11-2023

Так раньше говорили, что и никакого вагнера нет!

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Гость

11:22:52 02-11-2023

Хинштейн и сказал, что Вагнера больше нет. Отдельные сотрудники в индивидуальном порядке могут стать росгвардейцами

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Гость

12:03:36 02-11-2023

Пусть в ПВО идут. Они самолёты с вертолётами лихо сбивают

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Гость

13:39:54 02-11-2023

Гость (12:03:36 02-11-2023) Пусть в ПВО идут. Они самолёты с вертолётами лихо сбивают ... Это другие. Тех уже нет. Их вертолет тоже упал

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Гость

12:04:53 02-11-2023

Записать хинштейна в вагнера. Как первого еврея обновленца.

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Гость

13:33:54 02-11-2023

А можно по-русски писать "враньё" вместо вот этого fake news

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Гость

14:29:13 02-11-2023

Значит, правда.

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