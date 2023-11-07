Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ поступили на службу в ОБТФ "Каскад"

После присяги они отправятся на передовую

07 ноября 2023, 11:14, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Об этом сообщает РИА Новости, корреспондент которого побывал на церемонии.

Батальон поступил на службу в рамках ОБТФ "Каскад" в конце октября. О его формировании сообщалось еще в феврале. Командир батальона Андрей Тищенко заявлял, что бойцы отправятся на передовую, а до этого они прошли через учебный центр "Каскада", а также выезжали на полигон и другие занятия. Он отмечал, что критерии отбора в ОБТФ – моральное и физическое состояние, а также отсутствие военных или уголовных преступлений.

Бывшие члены Вооруженных сил Украины считают, что отправляются биться за освобождение своей страны от власти президента Владимира Зеленского и признают русских единым народом с украинцами.