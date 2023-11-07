Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ поступили на службу в ОБТФ "Каскад"
После присяги они отправятся на передовую
07 ноября 2023, 11:14, ИА Амител
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России. Об этом сообщает РИА Новости, корреспондент которого побывал на церемонии.
Батальон поступил на службу в рамках ОБТФ "Каскад" в конце октября. О его формировании сообщалось еще в феврале. Командир батальона Андрей Тищенко заявлял, что бойцы отправятся на передовую, а до этого они прошли через учебный центр "Каскада", а также выезжали на полигон и другие занятия. Он отмечал, что критерии отбора в ОБТФ – моральное и физическое состояние, а также отсутствие военных или уголовных преступлений.
Бывшие члены Вооруженных сил Украины считают, что отправляются биться за освобождение своей страны от власти президента Владимира Зеленского и признают русских единым народом с украинцами.
12:13:41 07-11-2023
и признают русских единым народом с украинцами --- хорошая новость
12:27:48 07-11-2023
Самый шухер на Украïне ещё и не начинался... Веселье начнётся, когда вся эта поганая шайка со злым клоуном во главе, побежит...
13:00:54 07-11-2023
Предавший единожды предаст ещё не раз...
13:07:58 07-11-2023
Гость (13:00:54 07-11-2023) Предавший единожды предаст ещё не раз...... Кто без греха, пусть первый бросит камень... А людей, насильственно загнанных в армию и под дулом автомата присягнувших Украине, трудно назвать предателями. Украина предала их раньше, чем они даже оказались в армии.
13:39:03 07-11-2023
Гость (13:07:58 07-11-2023) Кто без греха, пусть первый бросит камень... А людей, насиль... Там насильно загнали, а здесь купили. Не правильно всё это.
13:09:49 07-11-2023
Может они всегда признавали русских единым народом с украинцами, тогда нациков они не предавали, они всегда были против них, только не могли это афишировать
15:33:10 07-11-2023
Сомнительное решение... При Сталине военнопленных сначала бы помариновали в лагерях, на пересылках, на рудниках приполярных... А тут сразу оружие в руки... Не обернули бы вспять.