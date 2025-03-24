"Божечки, ну что за сказка". Бузова прилетела на Алтай и посоветовала "выключить мозг"

Она рассказала, что погода наградила ее за храбрость

24 марта 2025, 16:10, ИА Амител

Ольга Бузова отдыхает в Республике Алтай / Фото: vk.com/buzovaofficial

Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Республику Алтай, где отдыхает на Манжероке. Фото и видео она выкладывает в своем Telegram-канале и на странице во "ВКонтакте".

"Раз нет весны, то я решила продлить себе зиму. В любой непонятной ситуации выключи мозг, стриги каре, улетай в горы", – написала Бузова в Telegram-канале.

Также она отметила, что алтайская природа просто сказочная, а погода подарила ей прекрасный отдых.

"Божечки, ну что за сказка. Фантастика просто. И никого нет, никого. Все испугались тумана с утра, а мы никогда и ничего не боимся. Вот – награда: начинали в тумане, а заканчиваем на солнышке", – отметила певица.

На странице во "ВКонтакте" Бузова попросила подписчиков отгадать, где она отдыхает. Оказалось, что "продлевает зиму" она на курорте Манжерок в Республике Алтай.

Ольга Бузова отдыхает в Республике Алтай / Видео: vk.com/buzovaofficial