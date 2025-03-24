"Божечки, ну что за сказка". Бузова прилетела на Алтай и посоветовала "выключить мозг"
Она рассказала, что погода наградила ее за храбрость
24 марта 2025, 16:10, ИА Амител
Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Республику Алтай, где отдыхает на Манжероке. Фото и видео она выкладывает в своем Telegram-канале и на странице во "ВКонтакте".
"Раз нет весны, то я решила продлить себе зиму. В любой непонятной ситуации выключи мозг, стриги каре, улетай в горы", – написала Бузова в Telegram-канале.
Также она отметила, что алтайская природа просто сказочная, а погода подарила ей прекрасный отдых.
"Божечки, ну что за сказка. Фантастика просто. И никого нет, никого. Все испугались тумана с утра, а мы никогда и ничего не боимся. Вот – награда: начинали в тумане, а заканчиваем на солнышке", – отметила певица.
На странице во "ВКонтакте" Бузова попросила подписчиков отгадать, где она отдыхает. Оказалось, что "продлевает зиму" она на курорте Манжерок в Республике Алтай.
16:15:42 24-03-2025
Зато фигура хорошая.
16:16:08 24-03-2025
Ей нельзя выключить то что не было включено.
16:24:43 24-03-2025
Гость (16:16:08 24-03-2025) Ей нельзя выключить то что не было включено.... Но тем не менее она права насчет алтайских красот, чего диванные критики не видят , да и не хотят видеть
16:58:44 24-03-2025
А кто такая Бузова?
21:00:26 24-03-2025
Гость (16:58:44 24-03-2025) А кто такая Бузова?...
И где она живёт?
06:45:57 25-03-2025
Гость (16:58:44 24-03-2025) А кто такая Бузова?... телепрофурсетка
17:35:11 24-03-2025
Ольга молодец. Из казны не крала. Своим трудом заработала.
19:39:39 24-03-2025
Сбер проспонсировал рекламу и поездку
23:02:20 24-03-2025
Наши горы называют маленькой Швейцарией, вот где красота, почему все звёзды едут именно на Алтай…
00:18:13 25-03-2025
Похоже, у неё всегда непонятная ситуация 🤦
07:35:21 25-03-2025
тоже не могу без Горного, постоянно тянет туда. и не нужно плакать что все дорого. две недели назад, на бирюзовой , номер на базе, 3500 в сутки. Душ, туалет, тв, чайник, холодильник, белье, фен, 2 кровати и большой диван. Чисто , уютно.
09:52:06 25-03-2025
гость (07:35:21 25-03-2025) тоже не могу без Горного, постоянно тянет туда. и не нужно ... У меня всё это дома есть))) В Горный едут не за этим. Всегда ездил туда с палаткой
08:40:19 25-03-2025
Алтай ждет хороший сезон - Крым замазутили, Турция майдан раскручивает.
11:56:30 25-03-2025
Никакая она не актриса и не певица, просто армянский проект, который не интересен никому.
13:25:28 25-03-2025
Такие все злые комментаторы