НОВОСТИТуризм

"Божечки, ну что за сказка". Бузова прилетела на Алтай и посоветовала "выключить мозг"

Она рассказала, что погода наградила ее за храбрость

24 марта 2025, 16:10, ИА Амител

Ольга Бузова отдыхает в Республике Алтай / Фото: vk.com/buzovaofficial

Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Республику Алтай, где отдыхает на Манжероке. Фото и видео она выкладывает в своем Telegram-канале и на странице во "ВКонтакте".  

"Раз нет весны, то я решила продлить себе зиму. В любой непонятной ситуации выключи мозг, стриги каре, улетай в горы", – написала Бузова в Telegram-канале.

Также она отметила, что алтайская природа просто сказочная, а погода подарила ей прекрасный отдых.

"Божечки, ну что за сказка. Фантастика просто. И никого нет, никого. Все испугались тумана с утра, а мы никогда и ничего не боимся. Вот – награда: начинали в тумане, а заканчиваем на солнышке", – отметила певица.

На странице во "ВКонтакте" Бузова попросила подписчиков отгадать, где она отдыхает. Оказалось, что "продлевает зиму" она на курорте Манжерок в Республике Алтай. 

Ольга Бузова отдыхает в Республике Алтай / Видео: vk.com/buzovaofficial

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Комментарии 15

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Гость

16:15:42 24-03-2025

Зато фигура хорошая.

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Гость

16:16:08 24-03-2025

Ей нельзя выключить то что не было включено.

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гость-гостю

16:24:43 24-03-2025

Гость (16:16:08 24-03-2025) Ей нельзя выключить то что не было включено.... Но тем не менее она права насчет алтайских красот, чего диванные критики не видят , да и не хотят видеть

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Гость

16:58:44 24-03-2025

А кто такая Бузова?

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Гость

21:00:26 24-03-2025

Гость (16:58:44 24-03-2025) А кто такая Бузова?...
И где она живёт?

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бгг

06:45:57 25-03-2025

Гость (16:58:44 24-03-2025) А кто такая Бузова?... телепрофурсетка

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Гость

17:35:11 24-03-2025

Ольга молодец. Из казны не крала. Своим трудом заработала.

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Гость

19:39:39 24-03-2025

Сбер проспонсировал рекламу и поездку

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Элен

23:02:20 24-03-2025

Наши горы называют маленькой Швейцарией, вот где красота, почему все звёзды едут именно на Алтай…

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Гость

00:18:13 25-03-2025

Похоже, у неё всегда непонятная ситуация 🤦

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гость

07:35:21 25-03-2025

тоже не могу без Горного, постоянно тянет туда. и не нужно плакать что все дорого. две недели назад, на бирюзовой , номер на базе, 3500 в сутки. Душ, туалет, тв, чайник, холодильник, белье, фен, 2 кровати и большой диван. Чисто , уютно.

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Юс

09:52:06 25-03-2025

гость (07:35:21 25-03-2025) тоже не могу без Горного, постоянно тянет туда. и не нужно ... У меня всё это дома есть))) В Горный едут не за этим. Всегда ездил туда с палаткой

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Олег

08:40:19 25-03-2025

Алтай ждет хороший сезон - Крым замазутили, Турция майдан раскручивает.

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Анатолий

11:56:30 25-03-2025

Никакая она не актриса и не певица, просто армянский проект, который не интересен никому.

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Гость

13:25:28 25-03-2025

Такие все злые комментаторы

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