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Кристина Асмус отдохнула на Алтае и довела до экстаза голубоглазую собаку

Отдых в горах она назвала возможностью "откалибровывать себя"

08 мая 2024, 13:49, ИА Амител

Кристина Асмус в Республике Алтай / Фото: соцсети Кристины Асмус

Российская актриса Кристина Асмус написала в соцсетях, что отдохнула в Республике Алтай и опубликовала несколько фотографий.

"Это Алтай! Мама дорогая! Одна из мечт сбылась!" – написала она.

Также она добавила подпись к фотографии из окна гостиницы: "Наша точка входа на Алтай. Будем откалибровывать себя".

Ранее певица Ольга Бузова приехала на Алтай и в тумане покаталась на лыжах, назвав это "просто кайфом".

Фото: соцсети Кристины Асмус

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Комментарии 2

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Светлана

19:29:39 08-05-2024

Пофигу.

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Аэлита

13:55:27 09-05-2024

Точно пофиг!

  1 Нравится
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