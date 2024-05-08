Кристина Асмус отдохнула на Алтае и довела до экстаза голубоглазую собаку

Отдых в горах она назвала возможностью "откалибровывать себя"

08 мая 2024, 13:49, ИА Амител

Кристина Асмус в Республике Алтай / Фото: соцсети Кристины Асмус

Российская актриса Кристина Асмус написала в соцсетях, что отдохнула в Республике Алтай и опубликовала несколько фотографий.

"Это Алтай! Мама дорогая! Одна из мечт сбылась!" – написала она.

Также она добавила подпись к фотографии из окна гостиницы: "Наша точка входа на Алтай. Будем откалибровывать себя".

Ранее певица Ольга Бузова приехала на Алтай и в тумане покаталась на лыжах, назвав это "просто кайфом".