Браконьера на Алтае поймали из-за того, что он попал в ДТП
Мужчине предстоит потратиться на ремонт машины и выплатить большой штраф
06 февраля 2023, 13:05, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
В Республике Алтай браконьер попался на незаконной охоте из-за того, что попал в аварию. Об этом сообщает портал "Охотник.ру".
Мужчина отдыхал на пасеке у знакомого в Солтонском районе. Он отправился на охоту, застрелил самку лося и спрятал мясо.
Браконьер мог остаться непойманным, однако решил отметить событие и выехать утром. По дороге он слетел с трассы.
Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, а в его машине нашли мясо. Теперь ему предстоит раскошелиться на ремонт авто, а также выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
Комментарии 0