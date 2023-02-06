Браконьера на Алтае поймали из-за того, что он попал в ДТП

Мужчине предстоит потратиться на ремонт машины и выплатить большой штраф

06 февраля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Республике Алтай браконьер попался на незаконной охоте из-за того, что попал в аварию. Об этом сообщает портал "Охотник.ру".

Мужчина отдыхал на пасеке у знакомого в Солтонском районе. Он отправился на охоту, застрелил самку лося и спрятал мясо.

Браконьер мог остаться непойманным, однако решил отметить событие и выехать утром. По дороге он слетел с трассы.

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, а в его машине нашли мясо. Теперь ему предстоит раскошелиться на ремонт авто, а также выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.