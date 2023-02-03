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На Алтае мужчина начал стрелять в девушек из-за того, что они отказались с ним выпить

Сельчанин познакомился с дамами в баре и предложил продолжить тусовку, но получил отказ

03 февраля 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Шебалинского района Республики Алтай так расстроился из-за того, что девушки не хотели с ним выпивать, что решил их расстрелять. Об этом рассказали в региональном МВД.

32-летний сельчанин познакомился с тремя дамами в питейном заведении, а потом предложил довезти их до дома. В дороге компания поругалась. Водитель предлагал продолжить тусовку, но девушки отказывались.

Мужчина очень огорчился, доехал до дома, взял ружьё и начал стрелять в попутчиц. Не попал. 

В отношении отверженного возбудили уголовное дело.

 

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