На Алтае мужчина начал стрелять в девушек из-за того, что они отказались с ним выпить

Сельчанин познакомился с дамами в баре и предложил продолжить тусовку, но получил отказ

03 февраля 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Шебалинского района Республики Алтай так расстроился из-за того, что девушки не хотели с ним выпивать, что решил их расстрелять. Об этом рассказали в региональном МВД.

32-летний сельчанин познакомился с тремя дамами в питейном заведении, а потом предложил довезти их до дома. В дороге компания поругалась. Водитель предлагал продолжить тусовку, но девушки отказывались.

Мужчина очень огорчился, доехал до дома, взял ружьё и начал стрелять в попутчиц. Не попал.

В отношении отверженного возбудили уголовное дело.