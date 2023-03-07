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"Брат 3" выйдет осенью

Главную роль в фильме исполнил рэпер Птаха

07 марта 2023, 08:50, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Фильм "Брат 3" Валерия Переверзева выйдет осенью, сообщил рэпер Птаха на пресс-конференции в Донецке, передаёт РИА Новости.

Музыкант отметил, что сыграл в картине одну из главных ролей, но на вопрос, станет ли это началом его большой кинокарьеры, он затруднился ответить.

В фильме также снялись Владимир и Юрий Торсуевы, Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, Эрик Робертс и другие. 

"Брат 3" не будет связан с дилогией Алексея Балабанова, а события новой части развернутся в Тамбове в 2000-х годах.

Комментарии 7

  • Очередное гуано пытаются выгодно продать, косвенно связав его с шедевром Балабанова.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Так себе "шедевр". Что это , что первые.. "Народ хавает!", значит будет и 4 и 5 серия. Кто вообще все эти люди, кроме Торсуевы и не знаю никого.
    07 марта, Гость   Ответить
  • "Брат 3" не будет связан с дилогией Алексея Балабанова, а события новой части развернутся в Тамбове в 2000-х годах. тогда это не Брат 3...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Если фильм не связан с дилогией "Братьев",так и назвать его надо было по другому.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Не буду смотреть
    07 марта, Гость   Ответить
  • Двоюродный брат 3
    07 марта, Гость   Ответить
  • "Брат 3" не будет связан с дилогией Алексея Балабанов---тогда и не называли бы его Брат 3.
    07 марта, Гость   Ответить
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