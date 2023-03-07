"Брат 3" выйдет осенью

Главную роль в фильме исполнил рэпер Птаха

07 марта 2023, 08:50, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Фильм "Брат 3" Валерия Переверзева выйдет осенью, сообщил рэпер Птаха на пресс-конференции в Донецке, передаёт РИА Новости.

Музыкант отметил, что сыграл в картине одну из главных ролей, но на вопрос, станет ли это началом его большой кинокарьеры, он затруднился ответить.

В фильме также снялись Владимир и Юрий Торсуевы, Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, Эрик Робертс и другие.

"Брат 3" не будет связан с дилогией Алексея Балабанова, а события новой части развернутся в Тамбове в 2000-х годах.