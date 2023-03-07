"Брат 3" выйдет осенью
Главную роль в фильме исполнил рэпер Птаха
07 марта 2023, 08:50, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube
Фильм "Брат 3" Валерия Переверзева выйдет осенью, сообщил рэпер Птаха на пресс-конференции в Донецке, передаёт РИА Новости.
Музыкант отметил, что сыграл в картине одну из главных ролей, но на вопрос, станет ли это началом его большой кинокарьеры, он затруднился ответить.
В фильме также снялись Владимир и Юрий Торсуевы, Оливье Сиу, Василий Карпенко, Костас Мэндилор, Эрик Робертс и другие.
"Брат 3" не будет связан с дилогией Алексея Балабанова, а события новой части развернутся в Тамбове в 2000-х годах.
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