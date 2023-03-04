В кинотеатрах в марте покажут сиквел "Джона Уика", фильм о лётчике Дамире Юсупове и обласканной критиками драме

04 марта 2023, 07:31, ИА Амител

Кадр из фильма "Джон Уик 4"/ Фото: kinopoisk.ru

В марте исполнился год, как российские кинотеатры остались почти полностью без крупных голливудских фильмов. Между тем в кинотеатрах всё ещё показывают зарубежное и российское кино разного качества. Март 2023 года подарит российским кинозрителям нового "Джона Уика", четвёртую "Любовь-морковь", фильм о Нюрнбергском процессе, картину о лётчике-герое из Екатеринбурга и драму, номинированную на "Оскар". Amic.ru рассказывает о самых значимых фильмах месяца.

"Нюрнберг" (с 2 марта)

Фильм "Нюрнберг" должен был выйти в российских кинотеатрах ещё 23 февраля, но его перенесли на 2 марта. Снял картину режиссёр "Легенды №17" и "Экипажа" Николай Лебедев.

Картина рассказывает о работе в Нюрнберге Международного военного трибунала. Туда приезжает и прошедший войну Игорь Волгин в качестве переводчика советской делегации. В Нюрнберге он встречает русскую девушку Елену, к которой у него появляются чувства.

В создании ленты участвовали несколько стран – Россия, Германия, Чехия и Великобритания. Однако актёрский состав здесь российский. Роли исполнили Сергей Кемпо ("Экипаж", "Легенда № 17"), Любовь Аксёнова ("Майор Гром", "Салют 7"), Евгений Миронов ("Идиот", "Утомлённые солнцем"), Сергей Безруков ("Бригада", "Есенин"), Алексей Бардуков ("Диверсанты"), Игорь Петренко ("Союз спасения", "Звезда") и другие актёры.

Любители фильмов о Второй мировой войне и Сергея Безрукова могут сходить в кино.

"Здоровый человек" (с 2 марта)

На экраны выйдут и драмы. Одна из них – картина режиссёра Петра Тодоровского (внук Валерия Тодоровского) "Здоровый человек" с Никитой Ефремовым ("Нулевой пациент", "Лето") и Ириной Старшенбаум ("Вторжение", "Лёд") в главных ролях.

По сюжету фильма Егор работает популярным ведущим на спортивном канале. Но внезапно трагический случай меняет его жизнь. Он идёт работать волонтёром в онкологическое отделение детской больницы и ищет потерявшихся людей с отрядами "Лиза Алерт". Эта деятельность помогает ему вновь обрести себя, однако семья Егора рушится.

Картина уже получила несколько наград на фестивалях "Сталкер", "Листопад", "Золотой орёл" и на Московском международном кинофестивале.

"Поехавшая" (с 8 марта)

К празднику 8 Марта в России выйдет картина "Поехавшая" – о девушке Анне Смолиной, которая после череды неудач достаёт велосипед, сажает в прицеп свою таксу Капу и едет в Магадан, чтобы встретиться и помириться с мамой.

Ей нужно проехать 10 тысяч километров. В пути она встречает парня Валеру, который также едет на велосипеде по стране. И у них появляются чувства друг к другу. Лента основана на реальной истории путешественницы Анны Смолиной, которая в 2017 году полгода ехала по России.

"Поехавшая" – это комедийная мелодрама, которая обещает быть лёгкой, романтичной и смешной. Снял фильм Антон Маслов ("Вампиры средней полосы", "Отель Элеон"). Главные роли в фильме сыграли Ольга Лерман ("Калашников", "Нормальный только я") и Виктор Хориняк ("Последний Богатырь", "Непослушник").

"На солнце, вдоль рядов кукурузы" (с 16 марта)

На реальных событиях основан и российский фильм "На солнце, вдоль рядов кукурузы". Он рассказывает об успешной посадке пассажирского самолёта "Уральских авиалиний" под Жуковским 15 августа 2019 года. Тогда экипаж посадил самолёт с горящим двигателем и подломленным шасси, все 233 человека на борту выжили. Лётчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина из Екатеринбурга наградили званиями "Герой России".

Главным героем фильма стал пилот того самого самолёта Дамир Юсупов, его роль сыграл Егор Бероев ("Адмиралъ", "Турецкий гамбит"). Фильм покажет, как он сумел воплотить свою мечту, стал лётчиком и спас 233 жизни.

Снял фильм режиссёр Сарик Адреасян ("Защитники", "Землетрясение"). Кроме Егора Бероева, роли в фильме исполнили Полина Максимова ("Чебурашка") и Марк Богатырёв ("Кухня").

"Солнце моё" (с 16 марта)

Без авторского кино в марте тоже не обойдётся. 16 марта выйдет фильм британского режиссёра Шарлотты Уэллс "Солнце моё". Это режиссерский дебют Уэллс.

По сюжету девушка Софи вспоминает каникулы у моря, которые она провела с отцом 20 лет назад, когда ей было 13 лет. "Солнце мое" – это история взросления и отношений подростка с разведённым отцом.

Лента получила одобрение критиков. Национальный совет кинокритиков США признал "Солнце моё" одним из лучших фильмов 2022 года. В рейтинге лучших фильмов 2022 года от журнала Sight and Sound картина заняла первое место.

Также "Солнце моё" получило приз за лучший режиссёрский дебют от Британской киноакадемии, номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль (Пол Мескал) и такую же номинацию на Европейской киноакадемии.

На агрегаторах рейтинг у фильма довольно высокий – 7,3 балла на "Кинопоиске" и 7,7 – на IMDB.

"Три мушкетёра" (с 16 марта)

С 16 марта на российские экраны выйдет британский фильм "Три мушкетера". Картина расскажет о приключениях трёх мушкетёров, к которым присоединился новобранец. Вместе они защищают короля Франции, и также борются против кардинала и коварной миледи.

Д'Артаньяна сыграл темнокожий актёр Малачи Пуллар-Латчмен ("Я иду искать. Королевская игра", "Челюсти. Столкновение"), Атоса – Бен Фриман ("Робин Гуд: Восстание"), Портоса – Дэвид О’Махони, Арамиса – Джейк Дж. Меньяни ("Острые козырьки"), а кардинала Ришелье – Джеймс Космо ("Игра престолов", "Чернобыль", "Храброе сердце", "Троя").

Рейтинга у фильма нет ни на IMDB, ни на "Кинопоиске".

"Джон Уик 4" (с 23 марта)

Главная мартовская премьера – "Джон Уик 4" с Киану Ривзом ("Матрица", "Константин: Повелитель тьмы") в главной роли. Это один из немногих крупных голливудских фильмов, которому посчастливилось легально добраться до российских кинотеатров. Причём в России фильм выйдет на день раньше, чем в США.

Картину снял режиссёр предыдущих трех частей Чад Стахелски. Четвёртая часть продолжает сюжет триквела, в финале которого Джон Уик нашёл убежище "Голубиного короля", готового начать войну против правления кланов. Вместе с ним Джон Уик должен будет сразиться с врагами и победить.

Но на "Джона Уика" вряд ли кто-то идёт ради сюжета. Смотреть этот фильм стоит из-за зубодробительного экшна и эффектных драк. Они снова обещают быть очень зрелищными. Поэтому любителям боевиков и Киану Ривза стоит сходить в кино. Но перед этим лучше ознакомиться с тремя предыдущими фильмами, если вы их не видели.

Оценки у "Джона Уика" нет ни на IMDB, ни на "Кинопоиске".

"Путешественница во времени" (с 23 марта)

Выйдет на экраны и любопытный французский фильм "Путешественница во времени" режиссёра Оливье Тренэра ("Настройщик"). Действие картины происходит в Париже в 2052 году. Девушка Джулия путешествует по своей жизни и ищет события, которые изменили её судьбу. Разные случаи приводят к тем или иным последствиям, и Джулия смотрит разные версии своего жизненного пути.

Картина напоминает "Господин Никто" Жако Ван Дормаля и наверняка тоже расскажет о значимости случайностей и о судьбе.

На "Кинопоиске" рейтинга пока нет, на IMDB он довольно высокий – 7,2 балла из 10.

"Любовь-морковь: Восстание машин" (с 30 марта)

Любители отечественного треша и франшизы "Любовь-морковь" в конце марта смогут оценить четвёртую часть серии с подзаголовком "Восстание машин".

По сюжету Андрей и Марина Голубевы не могут договориться, как воспитывать сына-подростка, который зависим от гаджетов. В предыдущих частях менялись телами друг с другом, с детьми и с родителями, а теперь поменяются телами с роботами-экскурсоводами Иваном и Марьей. Супругам придётся преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию. Однако есть проблема – роботы не хотят возвращаться в своё механическое тело. С ними придётся как-то договориться.

К своим ролям вернутся Гоша Куценко ("Со мною вот что происходит", "Обитаемый остров"), Кристина Орбакайте ("Чучело", "Гардемарины 3"), Денис Парамонов ("Пищеблок", "Пара из будущего") и Алина Булынко ("Сын отца народов", "Ёлки").

Рейтинга у фильма пока нет.

А "Крик 6" и новый "Шазам" не выйдут?

Нет, официально в российских кинотеатрах не появятся крупные западные премьеры – "Крик 6", "Крид 3", "Шазам 2: Ярость богов" и "Подземелья и драконы: Воровская честь".

Однако, возможно, эти картины покажут некоторые барнаульские кинотеатры по "серой схеме". Как правило, западные фильмы, не вышедшие в России официально, демонстрируют "в обходную" через две недели после официального релиза. Посмотреть такое кино можно, например, в кинотеатрах "Формула" и "Пионер". С 2 марта там показывают блокбастер "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Билеты можно купить только на кассе, онлайн они не продаются.