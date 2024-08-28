Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции
По данными СМИ, ордеры на арест Дуровых выдали еще 25 марта
28 августа 2024, 18:42, ИА Амител
Французские власти объявили в розыск брата основателя Telegram Павла Дурова, Николая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейскую редакцию издания Politico.
По данным судебного документа, ордеры на арест Павла и Николая были выданы 25 марта. По ним Дуровы обвиняются в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Под стражей он может находиться 96 часов, то есть до 28 августа. Как заявляла французская прокуратура, ему предъявили обвинения в 12 преступлениях.
19:15:01 28-08-2024
да подождите вы с семейством Дуровых, мы еще про салют не поняли будет или нет.
20:56:55 28-08-2024
Тебе, болезной, уже пять раз сказали, НЕ БУДЕТ!
10:21:17 29-08-2024
Гость (20:56:55 28-08-2024) Тебе, болезной, уже пять раз сказали, НЕ БУДЕТ!... как же вы живете-то с прямолинейным мозгом, в таком многогранном мире, а?
22:17:04 28-08-2024
Надо всех предателей родины арестовать, начиная с рыжего чубаки.