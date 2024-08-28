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Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

По данными СМИ, ордеры на арест Дуровых выдали еще 25 марта

28 августа 2024, 18:42, ИА Амител

Французская полиция / Фото: unsplash.com
Французская полиция / Фото: unsplash.com

Французские власти объявили в розыск брата основателя Telegram Павла Дурова, Николая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейскую редакцию издания Politico.

По данным судебного документа, ордеры на арест Павла и Николая были выданы 25 марта. По ним Дуровы обвиняются в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Под стражей он может находиться 96 часов, то есть до 28 августа. Как заявляла французская прокуратура, ему предъявили обвинения в 12 преступлениях.

Происшествия Франция
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Комментарии 4

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Элен без ребят

19:15:01 28-08-2024

да подождите вы с семейством Дуровых, мы еще про салют не поняли будет или нет.

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Гость

20:56:55 28-08-2024

Тебе, болезной, уже пять раз сказали, НЕ БУДЕТ!

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Элен без ребят

10:21:17 29-08-2024

Гость (20:56:55 28-08-2024) Тебе, болезной, уже пять раз сказали, НЕ БУДЕТ!... как же вы живете-то с прямолинейным мозгом, в таком многогранном мире, а?

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мазафака

22:17:04 28-08-2024

Надо всех предателей родины арестовать, начиная с рыжего чубаки.

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