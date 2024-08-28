Брата Павла Дурова объявили в розыск во Франции

По данными СМИ, ордеры на арест Дуровых выдали еще 25 марта

28 августа 2024, 18:42, ИА Амител

Французская полиция / Фото: unsplash.com

Французские власти объявили в розыск брата основателя Telegram Павла Дурова, Николая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейскую редакцию издания Politico.

По данным судебного документа, ордеры на арест Павла и Николая были выданы 25 марта. По ним Дуровы обвиняются в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Под стражей он может находиться 96 часов, то есть до 28 августа. Как заявляла французская прокуратура, ему предъявили обвинения в 12 преступлениях.