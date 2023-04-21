Брата звезды "Ворониных" заподозрили в расчленении россиян в США
Леонид Волков мог убить знакомых из-за того, что они отказались ему занять денег
21 апреля 2023, 13:26, ИА Амител
Младшего брата звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой, Леонида, подозревают в убийстве россиян в США. Как сообщает "РГ", тело одного из погибших оказалось расчленено.
Полиция нашла трупы петербургского фотографа Павла Векшина и его знакомого Кирилла Щукина в Бостоне. Тело последнего оказалось расчленено – его останки лежали в мусорном контейнере.
Волков проходит подозреваемым по делу об убийстве – он был общим знакомым эмигрантов. Щукин был последним поручителем Леонида по аренде жилья в городе. Следствие считает, что троица поссорилась, когда брат звезды попросил занять ему денег, а знакомые отказались. После этого Волкову пришлось покинуть жильё.
13:36:06 21-04-2023
Хорошо, что он из России уехал, а то мог тут кого-нибудь расчленить
13:53:00 21-04-2023
Гость (13:36:06 21-04-2023) Хорошо, что он из России уехал, а то мог тут кого-нибудь рас... у нас таких "знакомых "нет, к счастью.
13:51:39 21-04-2023
ревность в среде заднеприводных? убитые - фотограф Павел из Питера и его... простихоспаде... "супруг".
20:05:02 21-04-2023
Слава Богу там эту мразь казнят за убийство людей.