Брата звезды "Ворониных" заподозрили в расчленении россиян в США

Леонид Волков мог убить знакомых из-за того, что они отказались ему занять денег

21 апреля 2023, 13:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Младшего брата звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой, Леонида, подозревают в убийстве россиян в США. Как сообщает "РГ", тело одного из погибших оказалось расчленено.

Полиция нашла трупы петербургского фотографа Павла Векшина и его знакомого Кирилла Щукина в Бостоне. Тело последнего оказалось расчленено – его останки лежали в мусорном контейнере.

Волков проходит подозреваемым по делу об убийстве – он был общим знакомым эмигрантов. Щукин был последним поручителем Леонида по аренде жилья в городе. Следствие считает, что троица поссорилась, когда брат звезды попросил занять ему денег, а знакомые отказались. После этого Волкову пришлось покинуть жильё.