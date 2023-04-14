Вдова помогла раскрыть убийство мужа в Сибири и оправдать невиновного

Невиновный отсидел почти два года за убийство собственного брата, которого не совершал

14 апреля 2023, 18:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске местная жительница Галина дошла до Верховного суда РФ и председателя СК Александра Бастрыкина, чтобы следователи разобрались в убийстве, совершённом в духе английского детектива, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла в апреле 2017 года в частном доме. Владимир отмечал 60-летие, собрал всех родственников - всего 17 человек, а утром его нашли мёртвым с ножом в спине.

До этого на празднике настроение всем испортил брат супруги юбиляра Антон, который приехал угрюмый, сразу выпил, а затем устроил скандал и бросил нож в сторону именинника.

Как рассказала Галина, после того, как Владимира нашли мёртвым, Антон начал бегать и кричать, что на ноже его отпечатки, а также подрался с братом убитого юбиляра Виктором.

Галина уверена, что органы правопорядка отнеслись к расследованию как к халтуре: решили побыстрее закрыть дело. По каким-то причинам Виктор не выдержал на первом же допросе и подписал признание, что он убил брата.

На суде Виктор отказался признать вину. Даже полиграф подтвердил: брата он не убивал и за нож не хватался. Однако доводы адвоката не помогли - суд назначил ему девять лет строгого режима.

"Я же пыталась всех убедить, что убийца - Антон. Мы начали бороться за правду. Апелляцию проиграли, но мы пошли дальше, в Верховный суд, и там уже фактически отменили приговор. Спустя почти три года Виктора оправдали. А после жалобы в приемную главы СКР Бастрыкина возобновили расследование", - рассказала Галина.

В июне 2020 года Виктор вышел на свободу, отсидев 1 год и 9 месяцев за убийство, которого не совершал. В 2022 году расследование завершили, подозреваемым стал тот самый брат вдовы Антон.