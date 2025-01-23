В Барнауле будут судить двух братьев, решивших распространять наркотики
Два брата 18 и 17 лет вступили в преступный сговор, переписываясь в мессенджере
23 января 2025, 22:00, ИА Амител
В Барнауле перед судом предстали братья 18 и 17 лет, обвиняемые в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Следствие установило, что осенью 2024 года братья договорились о сбыте наркотиков через популярный мессенджер. Они получили оптовую партию наркотиков, расфасованную в свертки, для дальнейшего размещения в тайниках на территории Барнаула.
Однако 8 ноября, пока братья формировали "тайники-закладки", их задержали полицейские.
"В ходе личного досмотра у каждого из них обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта свертки с наркотиком", – сказано в сообщении.
Обвиняемые признали свою вину, раскаялись. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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Потому что не было у них в школе песен shaman и Газманова.
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18 и 17 лет --- теперь в армию не возьмут. Или наоборот