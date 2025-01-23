В Барнауле будут судить двух братьев, решивших распространять наркотики

Два брата 18 и 17 лет вступили в преступный сговор, переписываясь в мессенджере

23 января 2025, 22:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В Барнауле перед судом предстали братья 18 и 17 лет, обвиняемые в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Следствие установило, что осенью 2024 года братья договорились о сбыте наркотиков через популярный мессенджер. Они получили оптовую партию наркотиков, расфасованную в свертки, для дальнейшего размещения в тайниках на территории Барнаула.

Однако 8 ноября, пока братья формировали "тайники-закладки", их задержали полицейские.

"В ходе личного досмотра у каждого из них обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта свертки с наркотиком", – сказано в сообщении.

Обвиняемые признали свою вину, раскаялись. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.