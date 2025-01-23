На Алтае полицейские не дали мужчине употребить пакет марихуаны
Сельчанин признался, что хранил наркотики "в целях личного употребления"
23 января 2025, 21:00, ИА Амител
Пакет с марихуаной / Фото: t.me/mvd222
В селе Санниково Первомайского района полицейские изъяли у местного жителя пакет с марихуаной. Об этом сообщили в полиции Алтайского края.
В ходе досмотра у задержанного изъяли пакет с "веществом растительного происхождения". Экспертиза установила, что вещество – марихуана весом 378 граммов.
"Подозреваемый рассказал, что хранил наркотическое средство в целях личного употребления", – сказано в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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