Брату жены Яна Топлеса стало плохо незадолго до исчезновения

В Новосибирск он приехал, чтобы устроиться на работу

16 февраля 2024, 16:25, ИА Амител

Анатолий Евтушенко / Mash Siberia

Пропавшему брату жены известного российского блогера Яна Топлеса стало плохо незадолго до исчезновения. Об этом сообщает Mash Siberia.

По информации телеграм-канала, молодой человек приходил в барбершоп, где почувствовал недомогание. Сотрудники вызвали ему скорую, но позже отменили вызов, потому что клиенту стало лучше.

Анатолию Евтушенко 29 лет, он из Междуреченска. На 9 февраля у него было запланировано собеседование в компании "Сибирский банный чан", но к назначенному часу он не пришёл.

Родственники не могут предположить, что случилось с пропавшим.