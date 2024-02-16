Брату жены Яна Топлеса стало плохо незадолго до исчезновения
В Новосибирск он приехал, чтобы устроиться на работу
16 февраля 2024, 16:25, ИА Амител
Анатолий Евтушенко / Mash Siberia
Пропавшему брату жены известного российского блогера Яна Топлеса стало плохо незадолго до исчезновения. Об этом сообщает Mash Siberia.
По информации телеграм-канала, молодой человек приходил в барбершоп, где почувствовал недомогание. Сотрудники вызвали ему скорую, но позже отменили вызов, потому что клиенту стало лучше.
Анатолию Евтушенко 29 лет, он из Междуреченска. На 9 февраля у него было запланировано собеседование в компании "Сибирский банный чан", но к назначенному часу он не пришёл.
Родственники не могут предположить, что случилось с пропавшим.
19:17:45 16-02-2024
Слушайте, ну это больше похоже на рекламу блогера...
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"Брат жены" - шурин, что ли по-русски?