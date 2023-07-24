Бразильский ресторан откроют на месте Che Guevara в Барнауле
Заведение планируют открыть 1 сентября
24 июля 2023, 10:54, ИА Амител
В Барнауле на месте клуба Che Guevara откроется ресторан в бразильском стиле, пишет "Алтапресс".
Заведение планируют открыть 1 сентября барнаульские предприниматели. Дизайн и формат работы изменятся кардинально в сравнении с Che Guevara. Отмечается, что интерьер станет ярким и праздничным.
Вместимость заведения останется на уровне от 100 до 150 гостей за столиками и около 600 человек во время концертов. Днем преемник "Че Гевары" будет работать как бар-ресторан, а вечером и ночью – как ночной клуб. Несколько раз в месяц здесь будут проводить какое-либо мероприятие в бразильском стиле.
Меню заведения будет состоять в основном из европейской кухни, но также будет представлен ряд бразильских мясных блюд.
Напомним, Che Guevara объявил о закрытии в феврале. Работал клуб с 2009 года.
13:43:39 24-07-2023
живем в удивительное время!!! открываются новые заведения, наши ученые разрабатывают импортозамещение во всем, растет уровень жизни простых людей и самое главное жизнь превратилась в один сплошной праздник!!!!
15:18:09 24-07-2023
Насчет импортозамещения, более-менее оно произошло в продуктах питания, ширпотреб как был импортный так и остался. Чтобы что-то сдвинулось здесь необходимы огромные инвестиции и настоящий государственный банк, а не подразделение МВФ, обладающее статусом экстерриториальности. Тем не менее думаю 1/3 населения действительно живёт припеваючи. Т.е. имеет место расслоение общества. Не поверю, что бизнесмены открывают подобные заведения себе в убыток.
16:51:11 24-07-2023
Гость (13:43:39 24-07-2023) живем в удивительное время!!! открываются новые заведения, н... вы что-то против новых заведений имеете? в Барнауле и так не осталось ночных клубов, например. ночью на дискотеку (с хорошим приезжим диск-жокеем, или резидентом клуба) сходить некуда. да, я хочу, чтобы играла громкая хорошая музыка с пластинок (а не с контакта, мр3 можно и дома послушать), танцевали красивые девушки гоу-гоу, а на баре наливали шикарные коктейли, от которых утром не болит голова.