Бразильский ресторан откроют на месте Che Guevara в Барнауле

Заведение планируют открыть 1 сентября

24 июля 2023, 10:54, ИА Амител

Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле на месте клуба Che Guevara откроется ресторан в бразильском стиле, пишет "Алтапресс".

Заведение планируют открыть 1 сентября барнаульские предприниматели. Дизайн и формат работы изменятся кардинально в сравнении с Che Guevara. Отмечается, что интерьер станет ярким и праздничным.

Вместимость заведения останется на уровне от 100 до 150 гостей за столиками и около 600 человек во время концертов. Днем преемник "Че Гевары" будет работать как бар-ресторан, а вечером и ночью – как ночной клуб. Несколько раз в месяц здесь будут проводить какое-либо мероприятие в бразильском стиле.

Меню заведения будет состоять в основном из европейской кухни, но также будет представлен ряд бразильских мясных блюд.

Напомним, Che Guevara объявил о закрытии в феврале. Работал клуб с 2009 года.