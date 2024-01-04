"Бременские музыканты" заработали больше миллиарда рублей в российском прокате
Картина идет в кинотеатрах с 1 января
04 января 2024, 19:15, ИА Амител
Российский фильм "Бременские музыканты" смог перешагнуть отметку в миллиард рублей кассовых сборов, согласно данным ЕАИС на 11:30 по московскому времени. В эту сумму входят и сборы от предварительных продаж билетов на ближайшие дни. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Музыкальная сказка стала уже 23-м российским фильмом, который смог собрать миллиард в отечественном прокате.
При этом главный конкурент "Бременских музыкантов", вышедшая 1 января комедия "Холоп 2", сумела перешагнуть отметку в миллиард кассовых сборов 3 января. При этом в первый день проката "Холоп 2" обошел прошлогодний хит "Чебурашка". В итоге "Чебурашка" в прокате заработал более 7 млрд рублей.
19:48:08 04-01-2024
Уже 146% россиян посмотрели этот бред? И одобрили?
22:09:02 04-01-2024
У меня жена с большим удовольствием посмотрела. Но она глуповатая, ей можно.
09:36:42 05-01-2024
Гость (22:09:02 04-01-2024) У меня жена с большим удовольствием посмотрела. Но она глупо... А что ж полделать, если подавляющее большинство глуповатые? Они и делают кассу.
22:47:56 04-01-2024
Ложь и трындежь. Как с чебурашкой и вызовом.
19:57:32 05-01-2024
Как всегда реклама фильма была интересней чем само кино