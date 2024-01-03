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"Холоп" побил "Чебурашку". Вторая часть комедии обновила рекорд в первый день проката

За первый день проката фильм о бывшем мажоре заработал почти на 100 млн рублей больше, чем фильм о загадочном зверьке

03 января 2024, 19:00, ИА Амител

Постер к фильму "Холоп-2"
Постер к фильму "Холоп-2"

Комедия "Холоп-2", вышедшая на экраны 1 января 2024 года, собрала в прокате более 1,04 млрд рублей, сообщает Forbes Russia.

"В эту сумму вошли сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни", – уточняет издание.

В день премьеры "Холоп 2" заработал 314,67 млн рублей. Установленный "Чебурашкой" рекорд – 225,75 млн рублей.

Напомним, "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в российском прокате, обогнав первого "Аватара" и заработав 3,52 млрд рублей – такой результат фильм показал после 13 дней проката. В общем же фильм заработал 6,6 млрд рублей.

фильмы

Комментарии 3

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холоп

22:51:13 03-01-2024

Приятно смотреть, как баринов унижают. Хотя бы в кино.

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Гость

10:17:50 04-01-2024

А на сколько билеты за год подорожали?

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Гость

10:30:04 04-01-2024

И то и другое голимый отстой! Как за такое можно вообще деньги платить?

  7 Нравится
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