"Холоп" побил "Чебурашку". Вторая часть комедии обновила рекорд в первый день проката

За первый день проката фильм о бывшем мажоре заработал почти на 100 млн рублей больше, чем фильм о загадочном зверьке

03 января 2024, 19:00, ИА Амител

Постер к фильму "Холоп-2"

Комедия "Холоп-2", вышедшая на экраны 1 января 2024 года, собрала в прокате более 1,04 млрд рублей, сообщает Forbes Russia. "В эту сумму вошли сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни", – уточняет издание. В день премьеры "Холоп 2" заработал 314,67 млн рублей. Установленный "Чебурашкой" рекорд – 225,75 млн рублей. Напомним, "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в российском прокате, обогнав первого "Аватара" и заработав 3,52 млрд рублей – такой результат фильм показал после 13 дней проката. В общем же фильм заработал 6,6 млрд рублей.