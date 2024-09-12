Бренд LG хочет зарегистрировать новый товарный знак Ohui в России
Под этим названием хотят продавать косметические средства
12 сентября 2024, 14:22, ИА Амител
Косметика / Фото: pxhere.com/ru/photo/595402
Южнокорейская компания LG, которая ранее ушла из России, подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака Ohui. Это следует из данных электронной базы ведомства, пишет РИА Новости.
В заявке указано, что товары под брендом Ohui будут включать в себя кремы, парфюмерию, средства по уходу за волосами и другие косметические продукты.
Заявление подали 6 сентября, а Роспатент опубликовал его 10 сентября.
В марте 2022 года компания LG, специализирующаяся на производстве электроники и техники, объявила о приостановке всех поставок в Россию. Однако компания заявила, что будет следить за развитием ситуации.
14:29:02 12-09-2024
Напишите бренд русскими буквами. Есть подозрение.
14:30:06 12-09-2024
Очень неудачное название для русского уха. Хотя... хундай и досирак мы как-то пережили...
15:28:06 12-09-2024
молодежь на улице уже давно эту косметику обсуждает, и парни и девушки
15:35:55 12-09-2024
Лучше бы технику продавали.
15:47:41 12-09-2024
Да уж, кто то же подсказал им такое название "брэнда" для России ))))
16:02:31 12-09-2024
Ну корейцы то не виноваты что у них такой матерный язык...А мы уже привыкли...После молочной смеси "Бледина" нам уже ничего не страшно...
16:41:41 12-09-2024
Букву Р добавьте - вот будет мощный брэнд
16:41:48 12-09-2024
а еще есть монделез)))
22:37:32 12-09-2024
Гость (16:41:48 12-09-2024) а еще есть монделез)))... LG (Ohui) на все =)