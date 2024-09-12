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Бренд LG хочет зарегистрировать новый товарный знак Ohui в России

Под этим названием хотят продавать косметические средства

12 сентября 2024, 14:22, ИА Амител

Косметика / Фото: pxhere.com/ru/photo/595402
Косметика / Фото: pxhere.com/ru/photo/595402

Южнокорейская компания LG, которая ранее ушла из России, подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака Ohui. Это следует из данных электронной базы ведомства, пишет РИА Новости.

В заявке указано, что товары под брендом Ohui будут включать в себя кремы, парфюмерию, средства по уходу за волосами и другие косметические продукты.

Заявление подали 6 сентября, а Роспатент опубликовал его 10 сентября.

В марте 2022 года компания LG, специализирующаяся на производстве электроники и техники, объявила о приостановке всех поставок в Россию. Однако компания заявила, что будет следить за развитием ситуации.

бизнес

Комментарии 9

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Гость

14:29:02 12-09-2024

Напишите бренд русскими буквами. Есть подозрение.

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Гость

14:30:06 12-09-2024

Очень неудачное название для русского уха. Хотя... хундай и досирак мы как-то пережили...

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Гость

15:28:06 12-09-2024

молодежь на улице уже давно эту косметику обсуждает, и парни и девушки

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Гость

15:35:55 12-09-2024

Лучше бы технику продавали.

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Гость

15:47:41 12-09-2024

Да уж, кто то же подсказал им такое название "брэнда" для России ))))

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Дюша

16:02:31 12-09-2024

Ну корейцы то не виноваты что у них такой матерный язык...А мы уже привыкли...После молочной смеси "Бледина" нам уже ничего не страшно...

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йцукен

16:41:41 12-09-2024

Букву Р добавьте - вот будет мощный брэнд

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Гость

16:41:48 12-09-2024

а еще есть монделез)))

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654

22:37:32 12-09-2024

Гость (16:41:48 12-09-2024) а еще есть монделез)))... LG (Ohui) на все =)

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