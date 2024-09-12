Бренд LG хочет зарегистрировать новый товарный знак Ohui в России

Под этим названием хотят продавать косметические средства

12 сентября 2024, 14:22, ИА Амител

Косметика / Фото: pxhere.com/ru/photo/595402

Южнокорейская компания LG, которая ранее ушла из России, подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака Ohui. Это следует из данных электронной базы ведомства, пишет РИА Новости.

В заявке указано, что товары под брендом Ohui будут включать в себя кремы, парфюмерию, средства по уходу за волосами и другие косметические продукты.

Заявление подали 6 сентября, а Роспатент опубликовал его 10 сентября.

В марте 2022 года компания LG, специализирующаяся на производстве электроники и техники, объявила о приостановке всех поставок в Россию. Однако компания заявила, что будет следить за развитием ситуации.