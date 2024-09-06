Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка

Компания будет оспаривать это решение

06 сентября 2024, 08:32, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/776884

Российский суд запретил любые сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства с участием третьих лиц. Это усложняет процесс продажи банка для австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), пишет "Газета.ру".

Запрет связан с иском Rasperia Trading Limited против Strabag SE и ее австрийских акционеров, а также Райффайзенбанка. Хотя банк упоминается в иске как связанный с другими ответчиками, он не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Головная компания RBI не является стороной этого разбирательства.

Из-за решения суда RBI не может передать свои акции в АО "Райффайзенбанк", что затрудняет процесс продажи контрольного пакета акций и приведет к дальнейшим задержкам.

RBI будет пытаться оспорить это решение всеми доступными законными средствами.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является частью Raiffeisen Bank International AG. В настоящее время RBI рассматривает возможность выхода из капитала Райффайзенбанка. В январе глава группы сообщил, что продажа банка рассматривается как наиболее вероятный сценарий.