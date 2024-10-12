Бригады "Автодорстроя" обрабатывают дороги Барнаула ото льда
Дежурство усилили в связи с неблагоприятными погодными условиями
12 октября 2024, 10:27, ИА Амител
Рабочие МБУ "Автодорстрой" посыпает противогололедными средствами участки дорог и тротуаров. Как сообщает пресс-центр мэрии, дежурство усилили в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Ночью бригады выезжали для очистки ливневок в тех местах, где из-за продолжительного дождя скопились листва и мусор. В частности, работы проводились на Пролетарской и Партизанской. Также ночью контролировалось состояние улично-дорожной сети, посыпка тогда не требовалась. Однако к утру заморозки сковали льдом некоторые участки дорог и тротуаров.
Обработка уже проведена на путепроводах по проспекту Ленина, Павловском тракте – Малахова, на Попова. На Юрина, Космонавтов и Попова обработаны пешеходные переходы, спуски и подъемы, перекрестки посыпаны на Павловском тракте и Сергея Ускова.
Центральная диспетчерская служба "Автодорстроя" работает круглосуточно. Связаться с организацией можно по номеру 504-360.
14:01:51 12-10-2024
В бригады для очистки ливневок входят обычно дворники и грузчики как и в бригады борьбы с подтоплением. Очень редко асфальтобетонщики. В МБУ автодорстрой нет не одного специализированного работника по обслуживанию ливневок. Это горькая правда. Да же водитель спецмашины числится как обычный водитель, а не водитель машинист. Водитель самосвала получает больше. Вообщем все что делает автодор это фальсификация работы а не работа. Все для списания денег. Если бы в эту грязь которой посыпают улицы не добавляли соль она была бы скольже льда. Вообще раньше во времена Шеломенцева дорожники сразу откровенно говорили что на 10% денег мы вам что нибудь сделаем, а 90% положим на карман. Если вам что то не нравится идите лесом... Так что амик может пора уже писать правду об дорожниках?
14:18:06 12-10-2024
Пусть они напишут чем посыпают правительственные кварталы Барнаула, которые строго настрого запрещено сыпать песком...
15:44:51 12-10-2024
Самое смешное когда они сегодня на сам гружу сам везу по остановкам антиголооед развозили сыпучий клоуны ))))))
19:10:24 12-10-2024
молодцы! хоть кто-то готов. а то зима, стандартная ситуация - и всё в Ауте. Позорище