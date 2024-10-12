Бригады "Автодорстроя" обрабатывают дороги Барнаула ото льда

Дежурство усилили в связи с неблагоприятными погодными условиями

12 октября 2024, 10:27, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Рабочие МБУ "Автодорстрой" посыпает противогололедными средствами участки дорог и тротуаров. Как сообщает пресс-центр мэрии, дежурство усилили в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ночью бригады выезжали для очистки ливневок в тех местах, где из-за продолжительного дождя скопились листва и мусор. В частности, работы проводились на Пролетарской и Партизанской. Также ночью контролировалось состояние улично-дорожной сети, посыпка тогда не требовалась. Однако к утру заморозки сковали льдом некоторые участки дорог и тротуаров.

Обработка уже проведена на путепроводах по проспекту Ленина, Павловском тракте – Малахова, на Попова. На Юрина, Космонавтов и Попова обработаны пешеходные переходы, спуски и подъемы, перекрестки посыпаны на Павловском тракте и Сергея Ускова.

Центральная диспетчерская служба "Автодорстроя" работает круглосуточно. Связаться с организацией можно по номеру 504-360.