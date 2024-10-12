Пригородные поселки Барнаула частично остались без света из-за непогоды

Днем в краевой столице продолжит идти дождь со снегом, а температура воздуха будет и дальше падать

12 октября 2024, 09:39, ИА Амител

Столб линии электропередачи / Фото: unsplash.com

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по устранению последствий непогоды в краевой столице. Как сообщает пресс-центр мэрии, без электричества частично остались барнаульские пригородные поселки.

Глава управления ГО ЧС по Барнаулу Владимир Драчев рассказал, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, осадками и заморозками в городском округе произошло десять оперативных событий. Пострадавших в результате них нет.

Сейчас подача электроэнергии частично ограничена в поселках Центральный, Бельмесево, Мохнатушка, Черницк, Борзовая Заимка, а также в Сибирской долине. Ведутся восстановительные работы. Кроме того, упали пять деревьев на придомовых территориях – УК работают над проблемой.

Замглавы администрации Барнаула по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Курышин отметил, что в краевой столице из-за обледенения контактной сети остановлено движение электротранспорта. МУП "Горэлектротранс" проводит аварийно-восстановительные работы.

Начальник МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко доложил, что в ночь на дорогах города трудились шесть бригад дорожных рабочих, было задействовано 30 единиц техники. Велись работы по контролю за состоянием дорожной сети и работы ливневой канализации. Сегодня на улицы вышли 74 единицы техники и 109 дорожных рабочих.

Драчев отметил, что в течение дня ожидается похолодание до -3...-4 градусов, а ночью в Барнауле похолодает до -9. Осадки в виде дождя и мокрого снега продолжат идти.

Франк поручил городским службам и главам районных администраций оперативно реагировать на все происшествия, организовать адресную работу с населением, контролировать дорожную ситуацию.