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Пригородные поселки Барнаула частично остались без света из-за непогоды

Днем в краевой столице продолжит идти дождь со снегом, а температура воздуха будет и дальше падать

12 октября 2024, 09:39, ИА Амител

Столб линии электропередачи / Фото: unsplash.com
Столб линии электропередачи / Фото: unsplash.com

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по устранению последствий непогоды в краевой столице. Как сообщает пресс-центр мэрии, без электричества частично остались барнаульские пригородные поселки.

Глава управления ГО ЧС по Барнаулу Владимир Драчев рассказал, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, осадками и заморозками в городском округе произошло десять оперативных событий. Пострадавших в результате них нет.

Сейчас подача электроэнергии частично ограничена в поселках Центральный, Бельмесево, Мохнатушка, Черницк, Борзовая Заимка, а также в Сибирской долине. Ведутся восстановительные работы. Кроме того, упали пять деревьев на придомовых территориях – УК работают над проблемой.

Замглавы администрации Барнаула по транспорту и дорожному хозяйству Андрей Курышин отметил, что в краевой столице из-за обледенения контактной сети остановлено движение электротранспорта. МУП "Горэлектротранс" проводит аварийно-восстановительные работы.

Начальник МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко доложил, что в ночь на дорогах города трудились шесть бригад дорожных рабочих, было задействовано 30 единиц техники. Велись работы по контролю за состоянием дорожной сети и работы ливневой канализации. Сегодня на улицы вышли 74 единицы техники и 109 дорожных рабочих.

Драчев отметил, что в течение дня ожидается похолодание до -3...-4 градусов, а ночью в Барнауле похолодает до -9. Осадки в виде дождя и мокрого снега продолжат идти.

Франк поручил городским службам и главам районных администраций оперативно реагировать на все происшествия, организовать адресную работу с населением, контролировать дорожную ситуацию.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Бдыщ...

10:50:59 12-10-2024

На соплях все провода... Коттеджи Мерседесы шубы...

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Гость

13:09:54 12-10-2024

Зима только зубки показала, а электричеству, северный зверек песец подкрался.

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Гость

19:11:13 12-10-2024

зимой там все погибнет вообще, так что-ли?

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Гость

08:44:01 13-10-2024

Горожанка, у нас же самая лучшая страна в мире, не так ли?

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