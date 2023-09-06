Британия признала "первое в истории" уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
Танк использовался в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке и никогда не нес потери от огня противника
06 сентября 2023, 14:48, ИА Амител
Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2, сообщает РИА Новости.
"Я могу подтвердить, что это так", – сказал Шаппс в эфире телеканала Sky News.
Он уточнил, что танк подбила российская артиллерия. Экипаж из шести украинских военнослужащих выжил.
Примечательно, что до этого на сайте Минобороны Великобритании сообщали о "неубиваемости" танка.
"Challenger 2 использовался британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке и никогда не нес потери от огня противника", – говорилось в сообщении.
14:55:39 06-09-2023
Хорошая новость, но Экипаж из шести украинских военнослужащих выжил --- странная новость, ему гусеницу повредили что ли. Написано, уничтожили, как можно уничтожить танк, не уничтожив людей. Хрень какая-то
15:00:19 06-09-2023
ну против аборигенов с палками и камнями это было нетрудно
05:52:15 07-09-2023
Их (экипаж) предупредила какая то система безопасности...
07:52:06 07-09-2023
Гога (05:52:15 07-09-2023) Их (экипаж) предупредила какая то система безопасности...... Их (экипаж) предупредила какая то система безопасности --- возможно это Минобороны РФ, когда объявили, что танки будут уничтожать. Они выехали на поле боя и своевременно покинули танк