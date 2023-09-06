Британия признала "первое в истории" уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Танк использовался в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке и никогда не нес потери от огня противника

06 сентября 2023, 14:48, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2, сообщает РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что это так", – сказал Шаппс в эфире телеканала Sky News.

Он уточнил, что танк подбила российская артиллерия. Экипаж из шести украинских военнослужащих выжил.

Примечательно, что до этого на сайте Минобороны Великобритании сообщали о "неубиваемости" танка.