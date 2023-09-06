НОВОСТИПолитика

Британия признала "первое в истории" уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Танк использовался в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке и никогда не нес потери от огня противника

06 сентября 2023, 14:48, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2, сообщает РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что это так", – сказал Шаппс в эфире телеканала Sky News.

Он уточнил, что танк подбила российская артиллерия. Экипаж из шести украинских военнослужащих выжил.

Примечательно, что до этого на сайте Минобороны Великобритании сообщали о "неубиваемости" танка.

"Challenger 2 использовался британской армией в операциях в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке и никогда не нес потери от огня противника", – говорилось в сообщении.

Фото: unsplash.com

ВС РФ нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger

Для атаки использовалось высокоточное оружие, однако какого базирования — не уточняется
НОВОСТИПолитика
СВО оружие

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:55:39 06-09-2023

Хорошая новость, но Экипаж из шести украинских военнослужащих выжил --- странная новость, ему гусеницу повредили что ли. Написано, уничтожили, как можно уничтожить танк, не уничтожив людей. Хрень какая-то

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:00:19 06-09-2023

ну против аборигенов с палками и камнями это было нетрудно

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гога

05:52:15 07-09-2023

Их (экипаж) предупредила какая то система безопасности...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:06 07-09-2023

Гога (05:52:15 07-09-2023) Их (экипаж) предупредила какая то система безопасности...... Их (экипаж) предупредила какая то система безопасности --- возможно это Минобороны РФ, когда объявили, что танки будут уничтожать. Они выехали на поле боя и своевременно покинули танк

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров