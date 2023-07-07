ВС РФ нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
Для атаки использовалось высокоточное оружие, однако какого базирования — не уточняется
07 июля 2023, 07:16, ИА Амител
Вооруженные силы РФ нанесли удар по казармам во Львове, в которых находились около 800 украинских солдат и иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Минобороны РФ.
Отмечается, что целью удара также стала западная военная техника, которую передали Украине, в том числе британские танки Challenger. Удар, по словам собеседника, пришелся по парковой зоне академии — на ней и стояла бронетехника.
Для атаки использовалось высокоточное оружие, однако какого базирования — не уточняется.
Ранее Минобороны заявляло об ударе по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и местам хранения бронетанковой техники. Все объекты были поражены, стратегические резервы Украины понесли существенный урон.
08:31:53 07-07-2023
Впечатляет! Молодцы!!!
09:28:00 07-07-2023
Респект ! Молодцы ! Уничтожать надо этих бандеровских тварей !
09:47:43 07-07-2023
Вот бы всё эти средства, что на СВО идут, да направить на образование, медицину, социальную сферу.
22:24:02 07-07-2023
Гость (09:47:43 07-07-2023) Вот бы всё эти средства, что на СВО идут, да направить на об... После успешного завершения СВО, не раньше.
10:17:07 07-07-2023
А минусит рожа бендеровская или просто идиот?
11:10:23 07-07-2023
Давно пора так.
15:07:56 07-07-2023
Меньше "договорняков", снять " белые перчатки" и СВО бы быстрее закончилось бы!
18:40:30 07-07-2023
Гость (09:47:43 07-07-2023) Вот бы всё эти средства, что на СВО идут, да направить на об... Когда не будет бандерлогов