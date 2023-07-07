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ВС РФ нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger

Для атаки использовалось высокоточное оружие, однако какого базирования — не уточняется

07 июля 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вооруженные силы РФ нанесли удар по казармам во Львове, в которых находились около 800 украинских солдат и иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Минобороны РФ. 

Отмечается, что целью удара также стала западная военная техника, которую передали Украине, в том числе британские танки Challenger. Удар, по словам собеседника, пришелся по парковой зоне академии — на ней и стояла бронетехника. 

Для атаки использовалось высокоточное оружие, однако какого базирования — не уточняется. 

Ранее Минобороны заявляло об ударе по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и местам хранения бронетанковой техники. Все объекты были поражены, стратегические резервы Украины понесли существенный урон.

СВО

Комментарии 8

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Гость

08:31:53 07-07-2023

Впечатляет! Молодцы!!!

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Гость

09:28:00 07-07-2023

Респект ! Молодцы ! Уничтожать надо этих бандеровских тварей !

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Гость

09:47:43 07-07-2023

Вот бы всё эти средства, что на СВО идут, да направить на образование, медицину, социальную сферу.

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Гость

22:24:02 07-07-2023

Гость (09:47:43 07-07-2023) Вот бы всё эти средства, что на СВО идут, да направить на об... После успешного завершения СВО, не раньше.

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Гость

10:17:07 07-07-2023

А минусит рожа бендеровская или просто идиот?

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Гость

11:10:23 07-07-2023

Давно пора так.

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Вячеслав

15:07:56 07-07-2023

Меньше "договорняков", снять " белые перчатки" и СВО бы быстрее закончилось бы!

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Гость

18:40:30 07-07-2023

Гость (09:47:43 07-07-2023) Вот бы всё эти средства, что на СВО идут, да направить на об... Когда не будет бандерлогов

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