ВС РФ нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger

Для атаки использовалось высокоточное оружие, однако какого базирования — не уточняется

07 июля 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы РФ нанесли удар по казармам во Львове, в которых находились около 800 украинских солдат и иностранных наемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в Минобороны РФ.

Отмечается, что целью удара также стала западная военная техника, которую передали Украине, в том числе британские танки Challenger. Удар, по словам собеседника, пришелся по парковой зоне академии — на ней и стояла бронетехника.

Для атаки использовалось высокоточное оружие, однако какого базирования — не уточняется.

Ранее Минобороны заявляло об ударе по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и местам хранения бронетанковой техники. Все объекты были поражены, стратегические резервы Украины понесли существенный урон.