Британия работает над обоснованием конфискации активов России

Замороженные активы планируют передать Украине

08 февраля 2023, 21:24, ИА Амител

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о работе над правовыми аспектами конфискации замороженных российских активов, сообщает РИА Новости.

"В настоящий момент мы прорабатываем с международными партнёрами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины", – сказал Сунак.

Накануне в британском парламенте представили законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой процесс воровством.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия изымет имущество иностранных компаний в ответ на кражу активов.