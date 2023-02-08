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Британия работает над обоснованием конфискации активов России

Замороженные активы планируют передать Украине

08 февраля 2023, 21:24, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о работе над правовыми аспектами конфискации замороженных российских активов, сообщает РИА Новости.

"В настоящий момент мы прорабатываем с международными партнёрами юридический процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины", – сказал Сунак.

Накануне в британском парламенте представили законопроект по конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой процесс воровством.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия изымет имущество иностранных компаний в ответ на кражу активов.

 

Комментарии 10

  • Разрабатывается юридический процесс:вытащить кошелёк из чужого в кармана,положить в другой.И чтоб самим статью никто не пришил.Главное чтоб всё по закону,все в рамках цивилизованного развития.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Самолетами везли золото, валюту в Лондон в "чужой кошелек". Есть ум у правительство?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • давно уже всё решено! нас готовят психологически... посеяли мысль... развили её... все повозмущались... и уже забыли...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Заходишь в трамвай,у тебя тырят кошелёк.Вот есть ли ум пользоваться общественным транспортом?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Это же конец капитализма. Неприкосновенность собственности один из его фундаментов.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Отнять и поделить!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Это не какие-то вам джунгли со зверями,это цивилизованная европа,цветущий сад.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ну нет, это не по-британски. Отжать что-нибудь, отобрать, украсть - это вполне в британских традициях, но чтобы кому-то вот так взять и отдать? Дудки! В стране, королева которой носила украденную у российской императрицы диадему, "отдать" и не поиметь чего-то равносильно национальной трагедии...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ворьё.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Ворьё. - так по вашей обычной логике, когда виноват не преступник, а жертва - "лох размахивал кошельком, не надо было светить" - кто ж вам виноват, что правительство хранило деньги не там, где надо? Ну вот и получили, сами виноваты. Или, как обычно, этожесовсемдругоедело?
    09 февраля, Гость   Ответить
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