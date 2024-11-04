Британские врачи начали использовать "калькулятор смерти"

Технология считывает результаты ЭКГ

04 ноября 2024, 20:30, ИА Амител

Врач и пациент / Фото: pxhere.com/ru/photo/1571981

Больницы Великобритании начнут использовать "калькулятор смерти" на основе искусственного интеллекта для предсказания даты смерти пациентов, сообщает таблоид Daily Mail.

"Используя результаты ЭКГ, программа способна определить риск смерти человека в течение десяти лет после ЭКГ с вероятностью 78%. Для первого исследования отобрано несколько сотен пациентов в различных больницах Лондона, число испытуемых будет увеличено", – говорится в материале.

Кардиолог одной из лондонских больниц Арунашис Сау пояснил, что технология считывает результаты ЭКГ для выявления симптомов аритмии и сердечной недостаточности до их полного проявления.