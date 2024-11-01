Барнаульские врачи удалили девушке опухоль с зубами и волосами внутри
Новообразование содержало зачатки эмбриональной ткани
01 ноября 2024, 14:40, ИА Амител
Врачи Детской городской клинической больницы № 7 выявили у 15-летней пациентки редкое опухолевидное образование. Внутри него обнаружили различные зародышевые ткани. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
Девушка поступила в приемное отделение с жалобами на боль в животе. Ультразвуковое исследование показало, что в правых отделах живота есть опухоль до 12 см в диаметре. В ходе лапаротомической операции на яичнике обнаружили образование синюшного цвета размером 11 см на 7 см.
Удаленная опухоль оказалось тератомой. В ее полости находились волосы, зачатки зубов и хрящи.
Тератома, или дермоидная киста яичника – доброкачественное образование, которое формируется из оставшегося зачатка эмбриональной ткани. Внутри него находится разнородное содержимое: жидкость, жир, волосы, ногти и зубы.
Пациентку выписали с положительным исходом. Сейчас она чувствует себя хорошо.
По одной из версий, представленной в медицинской литературе, опухоль тератомного характера – это неразвившийся близнец. Внутриутробно он существовал, но был поглощен развившимся организмом. Тератомы также могут быть у мужчин и располагаться в крестцово-копчиковой области либо в грудной клетке.
Симптоматически опухоль не проявляется долгое время, и человек может не знать про ее наличие в организме. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют проходить профилактические обследования регулярно.
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Чего только не бывает. Насколько глупо на этом фоне выглядят средневековые законы о запрете пропаганды ЛГБТ или чайлдфри.
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Здоровья девушке.
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еще бывает при половых контактах оплодотворение происходит в ТРУБЕ и там же развивается внематочная беременность. В большинстве случаев мать чувствует на 7 неделе острейшую боль и приходится абортировать экстренно и удалять трубу и яичник. а бывает эмбрион капсулируется в тератому! Это если молодая мать слишком неразвита и слаба физиологически или имеются нарушения цикла с 12 лет или взросление гормональное произошло не в 12 лет, а позднее, в 14-15