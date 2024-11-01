Барнаульские врачи удалили девушке опухоль с зубами и волосами внутри

Новообразование содержало зачатки эмбриональной ткани

01 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Операция / Фото: Детская городская клиническая больница № 7, г. Барнаул

Врачи Детской городской клинической больницы № 7 выявили у 15-летней пациентки редкое опухолевидное образование. Внутри него обнаружили различные зародышевые ткани. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Девушка поступила в приемное отделение с жалобами на боль в животе. Ультразвуковое исследование показало, что в правых отделах живота есть опухоль до 12 см в диаметре. В ходе лапаротомической операции на яичнике обнаружили образование синюшного цвета размером 11 см на 7 см.

Удаленная опухоль оказалось тератомой. В ее полости находились волосы, зачатки зубов и хрящи.

Тератома, или дермоидная киста яичника – доброкачественное образование, которое формируется из оставшегося зачатка эмбриональной ткани. Внутри него находится разнородное содержимое: жидкость, жир, волосы, ногти и зубы.

Пациентку выписали с положительным исходом. Сейчас она чувствует себя хорошо.

По одной из версий, представленной в медицинской литературе, опухоль тератомного характера – это неразвившийся близнец. Внутриутробно он существовал, но был поглощен развившимся организмом. Тератомы также могут быть у мужчин и располагаться в крестцово-копчиковой области либо в грудной клетке.

Симптоматически опухоль не проявляется долгое время, и человек может не знать про ее наличие в организме. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют проходить профилактические обследования регулярно.