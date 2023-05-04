Бродячие собаки кидаются на барнаульцев в районе ВДНХ

Жители многоэтажек периодически наблюдает за тем, как люди отбиваются от животных

04 мая 2023, 07:40, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле бродячие собаки нападают на людей в районе ВДНХ. Об этом рассказали подписчики в сообществе "В курсе 22".

Стая агрессивных животных ходит на пустыре между выставкой ВДНХ и зданием главного управления МЧС. Здесь расположены пешеходные дорожки, по которым гуляют местные жители, в том числе мамы с колясками.

Рядом с ними ходит стая, в которой около пяти собак, – агрессивные псы нападают на людей, даже если неподалёку есть другие люди.

