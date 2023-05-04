Бродячие собаки кидаются на барнаульцев в районе ВДНХ
Жители многоэтажек периодически наблюдает за тем, как люди отбиваются от животных
04 мая 2023, 07:40, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле бродячие собаки нападают на людей в районе ВДНХ. Об этом рассказали подписчики в сообществе "В курсе 22".
Стая агрессивных животных ходит на пустыре между выставкой ВДНХ и зданием главного управления МЧС. Здесь расположены пешеходные дорожки, по которым гуляют местные жители, в том числе мамы с колясками.
Рядом с ними ходит стая, в которой около пяти собак, – агрессивные псы нападают на людей, даже если неподалёку есть другие люди.
07:59:52 04-05-2023
А зоошиза сейчас будет кидаться на них в комментариях ...
08:02:34 04-05-2023
Зоошиза- ФАС!
08:11:32 04-05-2023
Ну где ж зоолюбы, когда они так нужны? В предыдущих статьях от них не протолкнуться было. Пусть гладят, кормят и уговаривают вести себя хорошо.
08:14:28 04-05-2023
Вангую - эта новость станет самой комментируемой на этой неделе.
08:44:19 04-05-2023
Да что же это делается то, когда уже защитники животных разберут собачек по домам? Ведь это исключительно их вина, что бедные собачки продолжают нападать на мерзких людишек, потому что остаются до сих пор на улицах. Мерзкие людишки смеют ходить там, где милые собачки живут. Ну негодяи ли эти двуногие? Чтобы наши дорогие блоховозики не пострадали - я просто требую, чтобы каждый активный зоозащитник взял к себе домой как минимум парочку милых зубастиков. Надо спасти милых барбосиков от вечно снующих туда-сюда кожаных двуногих мешков.
09:40:19 04-05-2023
ыть (08:44:19 04-05-2023) Да что же это делается то, когда уже защитники животных разб... Дебилы, себя не позорьте. не надо свой скудный умишко выставлять на показ - смотреть то не на что.
08:59:02 04-05-2023
Зоошизы разрешают вам агрессивным людям перегрызть горло агрессивным собакам.. им как и вам не место в городе..может после этого вы хотя бы день не будите плескаться ядом..
09:01:45 04-05-2023
а почему ни кто не стреляет?
09:16:34 04-05-2023
Гость (09:01:45 04-05-2023) а почему ни кто не стреляет?... Потому что в городе нельзя стрелять.
10:14:37 04-05-2023
Гость (09:16:34 04-05-2023) Потому что в городе нельзя стрелять. ... почему собакам можно убивать в городе а нам нет потому что город? А как их за город выманить?
10:22:40 04-05-2023
Гость (10:14:37 04-05-2023) почему собакам можно убивать в городе а нам нет потому что ... Твоя пуля может улететь неизвестно куда и достаться неизвестно кому. Лекарство от тубера работает более точно.
09:04:24 04-05-2023
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев Фадеев считает недостаточным предусмотренное законодательством РФ наказание за нападение собак на людей. "Нападение собаки на человека, которое повлекло тяжкий вред здоровью, максимальное наказание - арест до 6 месяцев. Статья за жестокое обращение с животным - это другая статья, предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Я не против, что за жестокое обращение с животными до 3 лет, но почему за жестокое обращение с человеком до 6 месяцев?" - сказал Фадеев. Он также напомнил, что за загрязнение собакой мест общего пользования штрафуют на 2 тыс. руб., за нападение собаки на человека (при отсутствии тяжкого вреда здоровью) — 5 тыс. руб. «Но так же нельзя. Надо с этим что-то сделать»,— считает Валерий Фадеев.
09:19:39 04-05-2023
И где у нас "выставка ВДНХ"и какие достижения там выставлены? В советские времена она была в Нагорном парке..
10:47:49 04-05-2023
Бомж (09:19:39 04-05-2023) И где у нас "выставка ВДНХ"и какие достижения там выставлены... А где у нас столовая Бия, кинотеатр Чайка, Россия и т.д. Зачем глупость свою напоказ выставлять, да еще гордиться ею?
12:19:07 04-05-2023
Гость (10:47:49 04-05-2023) А где у нас столовая Бия, кинотеатр Чайка, Россия и т.д. Зач... Я понимаю,что мне тяжело тягаться с вашим умищем,но всё-же ответьте- где сейчас расположена "выставка ВДНХ"?
09:22:15 04-05-2023
Стая агрессивных животных ходит на пустыре между выставкой ВДНХ и зданием главного управления МЧС!!!!!!!!!! А МЧС куда смотрит??? или ждут прецедент для спасения?!)))
09:27:49 04-05-2023
Пойду,арматурку десяточку приготовлю. Вот только длинную неудобно носить-ножны что-ли для неё сшить? Если рукоятку ещё приделать- это утяжеление статьи будет или нет?
10:36:17 04-05-2023
Уважаемые догхантеры, ваш выход!
11:17:13 04-05-2023
чего-то ждем! ну, ничего - немножечко потерпим, потом отнесемся с пониманием и еще немножечко подержимся ...
12:48:42 04-05-2023
Впечатление такое, что в Барнауле завелась такая группа, на которую все кидаются - собаки, самокаты, Пугачева попрощаться с Юдашкиным приехала - тоже кидается, судя по комментам.
14:12:12 04-05-2023
Да они не только там! По всему городу стаи диких собак разгуливают и кидаются если им что-нибудь не понравилось!
14:16:53 04-05-2023
, зачем с арматурой слоняться))
14:26:04 04-05-2023
Надо тубазидику прикупить (14:16:53 04-05-2023) , зачем с арматурой слоняться))... Арматура действует мгновенно, тубазид надо применять превентивно.