Лесное животное разгромило детскую площадку и убежало в сторону сибирского леса
Лось выломал ограждение, забежал внутрь и не смог выбраться
03 мая 2023, 17:28, ИА Амител
В Кемерове лось выломал ограждение на детской игровой площадке, забежал внутрь и разгромил её, когда не смог выбраться, пишет "Сибдепо". Инцидент произошёл утром 3 мая.
"Был лось. Убежал в сторону лесного массива", – подтвердили в региональном департаменте, занимающемся охраной животного мира.
Ранее в Новосибирской области дикий кабан застрял в заборе при попытке попасть в сельский клуб в деревне Весёлой.
17:37:39 03-05-2023
А лес, куда убежал лось, точно сибирский был?
18:28:09 03-05-2023
В Кемерово.
07:24:02 04-05-2023
Гость (18:28:09 03-05-2023) В Кемерово.... По нынешним святцам- в КемеровЕ!
07:32:29 04-05-2023
разгрома не разглядел. а вот оператору надо руки сломать. и установщику логотипа "инцидент кузбасс" (за то что по центру видео воткнул)
10:00:34 04-05-2023
В КемеровЕ лос сломал ограждение на детском площадке и убежал .