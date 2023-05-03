НОВОСТИПроисшествия

Лесное животное разгромило детскую площадку и убежало в сторону сибирского леса

Лось выломал ограждение, забежал внутрь и не смог выбраться

03 мая 2023, 17:28, ИА Амител

В Кемерове лось выломал ограждение на детской игровой площадке, забежал внутрь и разгромил её, когда не смог выбраться, пишет "Сибдепо". Инцидент произошёл утром 3 мая.

"Был лось. Убежал в сторону лесного массива", – подтвердили в региональном департаменте, занимающемся охраной животного мира.

Ранее в Новосибирской области дикий кабан застрял в заборе при попытке попасть в сельский клуб в деревне Весёлой.

Происшествия дикие животные Кемеровская область

Комментарии 5

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гость

17:37:39 03-05-2023

А лес, куда убежал лось, точно сибирский был?

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Гость

18:28:09 03-05-2023

В Кемерово.

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Гость

07:24:02 04-05-2023

Гость (18:28:09 03-05-2023) В Кемерово.... По нынешним святцам- в КемеровЕ!

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Гость

07:32:29 04-05-2023

разгрома не разглядел. а вот оператору надо руки сломать. и установщику логотипа "инцидент кузбасс" (за то что по центру видео воткнул)

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Гость

10:00:34 04-05-2023

В КемеровЕ лос сломал ограждение на детском площадке и убежал .

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