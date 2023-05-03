Лесное животное разгромило детскую площадку и убежало в сторону сибирского леса

Лось выломал ограждение, забежал внутрь и не смог выбраться

03 мая 2023, 17:28, ИА Амител

В Кемерове лось выломал ограждение на детской игровой площадке, забежал внутрь и разгромил её, когда не смог выбраться, пишет "Сибдепо". Инцидент произошёл утром 3 мая.

"Был лось. Убежал в сторону лесного массива", – подтвердили в региональном департаменте, занимающемся охраной животного мира.

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