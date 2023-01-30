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Бродячие собаки перегрызли кроликов на даче в Бийске

Люди заметили животных уже после того, как они разворошили клетки

30 января 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"
Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске дачники лишились кроликов из-за бродячих собак. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Бийск".

"Первое фото: клетка верхняя находится на уровне моей головы, мой рост 165 см, собачка, представьте, какая? Разгрызли зубами сетки, на втором фото, вырвали дверь в клетке. Передавили всех животных", – написала автор сообщения.

Она отметила, что заметили бродячих псов уже тогда, когда они выбегали с участка.

По словам девушки, люди не раз обращались в спецслужбы, однако стая продолжает бегать по улицам.

 

Комментарии 16

  • зоошизы, ну давайте защищайте несчастных и голодных собачек.
    30 января, Гость   Ответить
  • Всех отловить и на мыло.
    30 января, Гость   Ответить
  • зоошизы, ну давайте защищайте несчастных и голодных собачек.----- а что здесь не так? Собаки действительно были голодные. А задай себе вопрос и честно на него ответь - вот ты сам бездомная голодная собака, и?..ты бы что делал, поголодав недельку?.. а уж какие клетки у кроликов... еще бы из ниток их сделали)
    30 января, Гость   Ответить
  • И кроликов жалко, и собак. А виноваты - люди.
    30 января, Гость   Ответить
  • задай себе вопрос и честно на него ответь ----- а я бы выбрал зоошизика и оттяпал ему руку, ну и детёныша его покусал бы, нефиг камнями кидаться.
    30 января, Гость   Ответить
  • а я бы выбрал зоошизика и оттяпал ему руку, ну и детёныша его покусал бы.....Гость, выздоравливайте. Кролики все равно пойдут на мясо, так хоть голодные собаки поели. Закон выживаемости никто не отменял.
    30 января, Гость   Ответить
  • Собаки действительно были голодные - меня умиляет ОСВВ нашей страны. типа после стерелизации у собак пропадает чувство голода и выпадают зубы. Все так кичатся мол выделили мильон на отлов и выпустили
    30 января, Гость   Ответить
  • это волкособы. На них надо ставить волчи капканы
    30 января, Гость   Ответить
  • Это волкособы! По новому закону их нужно немедленно отстрелять!!!
    30 января, Гость   Ответить
  • а я бы выбрал зоошизика и оттяпал ему руку, ну и детёныша его покусал бы, нефиг камнями кидаться---ой дурак
    30 января, Гость   Ответить
  • а я бы выбрал зоошизика и оттяпал ему руку, ну и детёныша его покусал бы.....----- вооот! Как сам голодный - так себе любимому можно) именно это про вас таких я и имела ввиду. Кстати, а почему в ограде бегают бродячие собаки то? Судя по клетке кроликов, там и забор такой же? Так кто виноват и что делать? Ответ сам собой напрашивается.
    30 января, Гость   Ответить
  • "...Кролики все равно пойдут на мясо, так хоть голодные собаки поели. Закон выживаемости никто не отменял..." Когда вместо кроликов зубастые твари начнут пожирать людей, тоже будешь их оправдывать?
    30 января, Гость   Ответить
  • Зоошизики просто не пробиваемы.
    30 января, Гость   Ответить
  • Да, зоошизики реально больны на голову.
    30 января, Гость   Ответить
  • Судя по клетке кроликов, там и забор такой же? Так кто виноват и что делать? Ответ сам собой напрашивается.----По твоей логике, если кто-то произведет с тобой насильственные действия сексуального характера, то виноват будет не насильник, а ты - т.к. юбку короткую надела или глазки строила
    30 января, Гость   Ответить
  • Когда вместо кроликов зубастые твари начнут пожирать людей, тоже будешь их оправдывать?.....- И только от жизни собачьей собака бывает кусачей.
    30 января, Гость   Ответить
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