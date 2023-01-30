Бродячие собаки перегрызли кроликов на даче в Бийске

Люди заметили животных уже после того, как они разворошили клетки

30 января 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске дачники лишились кроликов из-за бродячих собак. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Бийск".

"Первое фото: клетка верхняя находится на уровне моей головы, мой рост 165 см, собачка, представьте, какая? Разгрызли зубами сетки, на втором фото, вырвали дверь в клетке. Передавили всех животных", – написала автор сообщения.

Она отметила, что заметили бродячих псов уже тогда, когда они выбегали с участка.

По словам девушки, люди не раз обращались в спецслужбы, однако стая продолжает бегать по улицам.