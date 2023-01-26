Народные избранники уверены: гибридов собаки и волка нужно отстреливать

26 января 2023, 13:01, Александра Черданцева

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"Разодранное вымя", "поедают молодняк", "вам пожрут, вы подумаете", "давят зайчат", "пришли за хлебом, а не за пулей в лоб". Такие выражения шли в ход во время бурной дискуссии в Алтайском краевом Заксобрании на сессии 26 января. А дискутировали депутаты о судьбе так называемых волкособов – гибрида волка и собаки. Вопрос звучал просто: разрешить отстрел этих животных или нет. И хотя народные избранники долго искали на него ответ, но решение приняли почти единогласно.

"Девять положили, а объели только одну"

О том, что это за животные такие и за что их собираются убивать, amic.ru подробно писал в материале "Кто такие волкособы и почему их хотят отстреливать в Алтайском крае". Коротко напомним, что это гибрид волка и собаки. И опасен он тем, что уничтожает диких животных и скот, – этот аргумент в очередной раз представил на сессии глава комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии АКЗС Сергей Серов.

"В лесах появился новый вид, который доказан алтайской наукой, – гибрид волка собаки, и уже несколько поколений. У них отличные от волка инстинкты. Если волки отбивают от табуна косулю или овцу, как правило слабую и больную, пожирают её, а потом переваривают, то волкособы, была такая ситуация в Тогульском районе, сразу девять косуль положили, а объели только одну. А ещё они поедают молодняк зайца, барсука, птиц, яйца. Есть жалобы и по сельскохозяйственным животным: разодранное вымя, задранные телята, овцы", – сказал Серов.

И добавил, что только по косуле ежегодный ущерб от этих гибридов оценивается в 4,8 млн рублей. На заседании комитета депутатам показали фильм о волкособах и их жертвах. По словам Серова, это жуткое зрелище, которое не любой взрослый сможет посмотреть.

Сергей Серов и его комитет предложили внести волкособов в список охотничьих ресурсов. Он напомнил, что власти получают множество обращений от охотпользователей и сельхозтоваропроизводителей. А также, что власти региона имеют полномочия вводить регулирование численности этих животных.

Депутат заверил, что этот вопрос долго и тщательно обсуждала рабочая группа, куда вошли представители науки, охотники, зоозащитники. Обсуждение было бурным, но большинство согласны, что отстрел необходим. И что он будет разрешён только в охотничьих угодьях. И только инспекторами, которые будут регулировать их численность согласно определённым властями квотам.

"Не надо путать: что якобы охотники будут в населённых пунктах отстреливать собак. Стрельба в населённых пунктах вообще запрещена. Но необходимость регулирования связана с угрозой жизни и здоровья жителей, предохранением от заболеваний", – добавил депутат.

"Видно, что это не болонка"

Инициативу бурно обсуждали и на самой сессии. Ряд депутатов выступили против, аргументировав это тем, что норма закона позволит стрелять и обычных бездомных собак.

"Как отличить волкособа от собак? Вот поедем мы с Кропотиным (вице-спикер АКЗС, – прим. ред.) на охоту, на кого охотиться?" – как бы в шутку спросил молодой коммунист Александр Волобуев.

Сергей Серов юмор оценил и тоже пошутил в ответ: мол, явно видно, что это не болонка. Он даже показал картинку со следами лап волка и волкособа и объяснил, чем те отличаются.

Спикер АКЗС Александр Романенко тоже отреагировал в шутливой форме: "Не дадут вам с Кропотиным право на охоту (на волкособов, – прим. ред.), только инспекторы (будут отстреливать волкособов, – прим. ред.)".

Однако остальные депутаты юмора коммуниста не оценили, но об этом ниже.

Критике эту инициативу подвергла ещё один член фракции КПРФ Вероника Смирнова. Потому что непонятно, кто же такие волкособы, заявила она.

"Нет описания этого вида животного. Только то, что он силён как волк, но не боится человека. Под это описание подходит почти любая бездомная собака. Я удивлена, что это вообще пропустила прокуратура", – сказала она.

А ещё один молодой коммунист – Андрей Чернобай – и вовсе заявил открытым текстом: он уверен, что на деле закон направлен на бродячих собак. Коммунист считает, что закон не против причины, а против следствия. И решать проблему надо не убийством, а стерилизацией, созданием приютов для собак, строгим наказанием для хозяев, выбрасывающих своих питомцев, и поиском новых хозяев, сказал Чернобай и обвинил коллег во всех смертных грехах.

"В Госдуме говорят, что на федеральном уровне такой закон не примут. Вы решили быть выше федеральной власти. Специалисты говорят, что невозможно отличить гибрид от собаки. Под видом волкособов могут спокойно стрелять обычных бродячих собак, которые идут к человеку за куском хлеба и тёплой будкой, а не за пулей в лоб", – складно, но очень спорно (судя по волне перешёптываний в зале после этого заявления) сказал депутат.

За эти слова его раскритиковали даже депутаты от КПРФ, в том числе и уровня Госдумы, на благоразумие которой так надеется Чернобай.

Сомнению необходимости этой крайней меры подвергла и депутат от ЛДПР Людмила Цивилёва. Она признаёт опасность волкособов, но считает, что решать проблему надо опять же созданием условий: строительством питомников и более активной стерилизацией бездомных собак.

"Пожрут вас, тогда подумаете"

А теперь о тех, кто за. В их числе коммунист из Новоалтайска Людмила Клюшникова. Она рассказала, как собаки терроризируют местных жителей: в некоторых районах города дети не могут дойти до школы без сопровождения взрослого. Клюшникова раскритиковала защитников собак.

"Кто живёт в каменных джунглях, тот понятия не имеет, как утром отвести ребёнка в школу, пойти на работу. Это страшно. И когда выбор между ребёнком и собакой, надо голову включать. Почему вам не жалко косуль, зайчика, а зверюгу жалко? Ну съездите в лес, на речку, может, пожрут вас, тогда по-другому подумаете", – сказала она.

Об однозначности выбора между ребёнком и собакой говорила и депутат Госдумы от КПРФ, глава регионального отделения партии Мария Прусакова. Она даже поблагодарила АКЗС за эту норму закона и сказала, что всячески будет её поддерживать и в ГД.

"Вопрос бездомных животных у нас буксует, потому что есть зоозащитники. Только вот они не забирают себе этих собак, а вынуждают нас жить в опасности. И тут я не соглашусь с товарищами: гуманизм заканчивается, где возникает угроза жизни. Я буду поддерживать, даже если тут будет лазейка для отстрела одичавших собак. Это один из способов спасти много жизней", – подчеркнула она.

"Хи-ха да ха-ха"

С позиции права и законности меру защищает глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов. Он уверен, что на вопрос надо смотреть прагматично: АКЗС не просто имеет право внести волкособов в список охотничьих ресурсов, парламент должен устранить этот правовой пробел.

"Все мы немного зоозащитники, пока, не дай Бог, на нас или родственников не нападут дикие агрессивные животные. И вот эти хи-хи да ха-ха от коллег... Когда он (волкособ или собака, – прим. ред.) нападёт на нас, мы будем думать не как бы отличить его, а как бы спастись", – сказал Молотов.

В том же русле рассуждает глава фракции ЛДПР Владимир Семёнов. Да, закон не простой. Да, проблему надо решать комплексно. Но с чего-то надо начать.

"Надо делать это здесь и сейчас. Не отстреливать? Тогда предложите другой эффективный метод. Нет его. Давайте делать правильный выбор: два-три гибрида или десятки домашних и диких животных, которых они убьют. Какой выбор мы должны сделать?" – задал риторический вопрос Семёнов.

"Люблю природу, но человек важнее"

За отстрел выступил даже директор барнаульского зоопарка, депутат от "Единой России" Сергей Писарев. Он прекрасно понимает, что уж кого-кого, а его точно за эти слова будут критиковать. Ведь вся его работа основывается на главном принципе: сохранить видовое разнообразие животного мира:

"Я безумно люблю природу, но после фильма (того самого – о волкособах, который перед сессией показывали депутатам, – прим. ред.) в лес не пойду. Я безумно люблю природу, но человек важнее".

Ещё один депутат, готовый к критике, – врач с огромным стажем Александр Лазарев.

"Смысл деятельности врача – сохранять жизни. Я принципиально не могу зарубить курицу, не могу лишить жизни любого животного, это же чудо природы. Но этот вид представляет колоссальную опасность для человека, даже одна жизнь которого стоит жизни всех гибридов", – сказал Лазарев.

"Мы сами виноваты"

Коммунист из села Вячеслав Лаптев тоже поддерживает закон. Но признаёт: человек сам виноват в появлении этого нового вида. Не только потому, что отпускает домашних собак на волю, а то и вовсе их выбрасывает, но и потому что специально создаёт такие гибриды.

"Сейчас у охотников мода скрещивать лайку и волка. Они берут щенка волка во время охоты, выращивают его в домашних условиях, используют для оплодотворения своих лаек. Да только не могут потом с ними справиться и выпускают в дикую природу: и волков, и тех животных, которые получились от скрещивания", – рассказал Лаптев.

"Зафиналил" спор представитель науки, директор зоологического центра Института биологии и биотехнологии АлтГУ Сергей Снигирёв. Он и до сессии активно общался с депутатами, и во время рассказал о проблеме волкособов. Он тоже уверен, что человек сам виноват. Но чтобы не пострадали люди, регулирование хищничества просто необходимо.

"Численность волков растёт. Если в 2013 году их было 183 особи, то в 2022-м – уже 340. Это следствие выпаса скота, ведь это кормовая база. А на увеличение вероятности межвидовых скрещиваний влияет плотность популяции собак. Сейчас гибриды наносят ущерб, но может возникнуть ситуация, когда вред будет нанесён уже человеку. Это вышло за рамки экологической проблемы", – предупредил учёный.

Закон приняли. За проголосовали 54 депутата, против были только трое, ещё четверо воздержались от голосования.