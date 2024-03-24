Бродяга океана. Победители Британской премии в области фотографии дикой природы

Вся красота дикой природы Великобритании

24 марта 2024, 06:40, ИА Амител

British Wildlife Photography Awards 2024 / Фото: bwpawards.org

Жюри British Wildlife Photography Awards подвело итоги и объявило победителей и лауреатов конкурса. Организаторы выбрали лучших из лучших более чем из 14 тысяч фотографий, присланных на конкурс. Все он посвящены дикой природе Соединенного Королевства.

Главный приз, 3500 фунтов стерлингов, забрал Райан Сталкер за снимок "Бродяга океана". На нем запечатлен футбольный мяч, покрытый ракушками. Этот и другие снимки-победители смотрите в нашей фотоленте.