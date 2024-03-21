Китовые кости и танки. Снимки с конкурса "Лучший подводный фотограф года"

Британское общество подводных фотографов подвело итоги 2023 года

21 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Underwater photographer of the year 2024 / Фото: underwaterphotographeroftheyear.com

Жюри фотоконкурса Underwater photographer of the year объявило победителей и лучшие снимки 2023 года. Конкурс от Британского общества подводных фотографов проводится уже в десятый раз, всего было прислано 6500 работ со всего мира. На премии отмечаются снимки, сделанные в океанах, озёрах, реках и даже бассейнах.

Главной награды удостоился шведский фотограф Алекс Доусон за завораживающий снимок фридайвера, исследующего последствия китобойного промысла. Этот и другие победители – в нашей фотоленте.