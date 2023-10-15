Брошенную собаку заметили в поле возле алтайской трассы

По словам очевидцев, пес провел здесь уже около месяца

15 октября 2023, 15:37, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водители заметили брошенную собаку, сидящую возле трассы в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Животное увидели на дороге Барнаул – Алейск в районе поселков Колпаково и Победим. Овчарка сидит среди растительности в поле, но если кто-то останавливается и пытается подойти к ней – убегает.

Некоторые люди говорят, что животное находится здесь уже месяц. Пользователи соцсетей отметили, что наступают холода и собака может просто замерзнуть насмерть.