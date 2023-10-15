Брошенную собаку заметили в поле возле алтайской трассы
По словам очевидцев, пес провел здесь уже около месяца
15 октября 2023, 15:37, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Водители заметили брошенную собаку, сидящую возле трассы в Алтайском крае. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Животное увидели на дороге Барнаул – Алейск в районе поселков Колпаково и Победим. Овчарка сидит среди растительности в поле, но если кто-то останавливается и пытается подойти к ней – убегает.
Некоторые люди говорят, что животное находится здесь уже месяц. Пользователи соцсетей отметили, что наступают холода и собака может просто замерзнуть насмерть.
15:51:48 15-10-2023
О Божечки... Ну заберите себе или Бог с ней... Зоофильё
21:00:01 15-10-2023
Гость (15:51:48 15-10-2023) О Божечки... Ну заберите себе или Бог с ней... Зоофильё... жаль тебя, ущербный душой