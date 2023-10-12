Власти Барнаула попросили не бросать собак на дачах
Собаки вынуждены сбиваться в стаи, что потом вызывает недовольство жителей города
12 октября 2023, 14:15, ИА Амител
В Барнауле после завершения дачного сезона брошенными остается большое количество собак, сообщает мэрия.
"Ежегодно некоторые граждане на время дачного сезона забирают себе щенков или взрослых собак с улиц, кормят их, заботятся, а в конце оставляют на даче. В результате животные вынуждены зимовать в пустующих садовых товариществах", – говорится в сообщении.
Из множества брошенных на дачах животных до весны доживут лишь единицы. Поэтому они вынуждены сбиваться в стаи.
В мэрии напомнили, что в Барнауле безнадзорными животными занимается общественная организация "Ласка". Для подачи заявки на отлов можно обратиться по телефону 573-557, а также в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула (371-622) либо в администрацию района города, где обнаружили животных.
14:45:27 12-10-2023
Давно уже начали бросать. сезон открыт. Дачи это вообще какое то зло, и животные страдают брошенные "игрушки для деток на лето" и печень там сильно садится. и в дачный сезон, особенно по пятницам домой не проехать, дачниками все дороги забиты. Запретить дачи.
15:33:27 12-10-2023
Гость (14:45:27 12-10-2023) Давно уже начали бросать. сезон открыт. Дачи это вообще как... Себя запрети!
16:56:33 12-10-2023
Гость (15:33:27 12-10-2023) Себя запрети!... ой, чей то лай слышу...тебя видимо уже бросили? ))))) Успокойся и не гавкай
17:17:02 12-10-2023
Гость (14:45:27 12-10-2023) Давно уже начали бросать. сезон открыт. Дачи это вообще как... Не тем вы на даче занимаетесь, если к вас печень садится от этого =(
23:41:15 12-10-2023
Гость (14:45:27 12-10-2023) Давно уже начали бросать. сезон открыт. Дачи это вообще как... Смешно)))
14:46:19 12-10-2023
Таких "хозяев" иожно назвать только живодерами, потому что они осознанно оставляют животных на смерть. Собаки, кошки уже привыкли к человеку и к тому, что находятся под его защитой. А человек предаёт.
19:12:59 12-10-2023
надо не призывать, а наказывать, чипировать животных и отслеживать нерадивых хозяев.
20:04:57 12-10-2023
Плохо то, что отследить тяжело, кто действительно животинку бросил на погибель. Остаётся только пожелать таким людям в старости такой же брошенной участи, как у оставленных им когда то животных