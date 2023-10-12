Власти Барнаула попросили не бросать собак на дачах

Собаки вынуждены сбиваться в стаи, что потом вызывает недовольство жителей города

12 октября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле после завершения дачного сезона брошенными остается большое количество собак, сообщает мэрия.

"Ежегодно некоторые граждане на время дачного сезона забирают себе щенков или взрослых собак с улиц, кормят их, заботятся, а в конце оставляют на даче. В результате животные вынуждены зимовать в пустующих садовых товариществах", – говорится в сообщении.

Из множества брошенных на дачах животных до весны доживут лишь единицы. Поэтому они вынуждены сбиваться в стаи.

В мэрии напомнили, что в Барнауле безнадзорными животными занимается общественная организация "Ласка". Для подачи заявки на отлов можно обратиться по телефону 573-557, а также в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула (371-622) либо в администрацию района города, где обнаружили животных.