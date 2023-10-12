НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула попросили не бросать собак на дачах

Собаки вынуждены сбиваться в стаи, что потом вызывает недовольство жителей города

12 октября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле после завершения дачного сезона брошенными остается большое количество собак, сообщает мэрия.

"Ежегодно некоторые граждане на время дачного сезона забирают себе щенков или взрослых собак с улиц, кормят их, заботятся, а в конце оставляют на даче. В результате животные вынуждены зимовать в пустующих садовых товариществах", – говорится в сообщении.

Из множества брошенных на дачах животных до весны доживут лишь единицы. Поэтому они вынуждены сбиваться в стаи.

В мэрии напомнили, что в Барнауле безнадзорными животными занимается общественная организация "Ласка". Для подачи заявки на отлов можно обратиться по телефону 573-557, а также в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула (371-622) либо в администрацию района города, где обнаружили животных.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Собаки

Комментарии 8

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Гость

14:45:27 12-10-2023

Давно уже начали бросать. сезон открыт. Дачи это вообще какое то зло, и животные страдают брошенные "игрушки для деток на лето" и печень там сильно садится. и в дачный сезон, особенно по пятницам домой не проехать, дачниками все дороги забиты. Запретить дачи.

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Гость

15:33:27 12-10-2023

Гость (14:45:27 12-10-2023) Давно уже начали бросать. сезон открыт. Дачи это вообще как... Себя запрети!

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Гость

16:56:33 12-10-2023

Гость (15:33:27 12-10-2023) Себя запрети!... ой, чей то лай слышу...тебя видимо уже бросили? ))))) Успокойся и не гавкай

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Гость

17:17:02 12-10-2023

Гость (14:45:27 12-10-2023) Давно уже начали бросать. сезон открыт. Дачи это вообще как... Не тем вы на даче занимаетесь, если к вас печень садится от этого =(

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Светлана

23:41:15 12-10-2023

Гость (14:45:27 12-10-2023) Давно уже начали бросать. сезон открыт. Дачи это вообще как... Смешно)))

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Гость

14:46:19 12-10-2023

Таких "хозяев" иожно назвать только живодерами, потому что они осознанно оставляют животных на смерть. Собаки, кошки уже привыкли к человеку и к тому, что находятся под его защитой. А человек предаёт.

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Гость

19:12:59 12-10-2023

надо не призывать, а наказывать, чипировать животных и отслеживать нерадивых хозяев.

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Гость

20:04:57 12-10-2023

Плохо то, что отследить тяжело, кто действительно животинку бросил на погибель. Остаётся только пожелать таким людям в старости такой же брошенной участи, как у оставленных им когда то животных

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