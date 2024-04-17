Брошенные авто и все в воде. Алтайская туристка рассказала о разгуле стихии в Дубае

Дороги, тротуары, входы в метро были полностью под водой

17 апреля 2024, 15:13, ИА Амител

Вид из отеля 17 апреля / Фото предоставлено читателем amic.ru

В ночь на 16 апреля на Объединенные Арабские Эмираты обрушились проливные дожди и грозы. Вода залила дороги в Дубае, Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме. Только за ночь в Дубае выпало более 30 мм осадков. А утром разгул стихии продолжился. Всего за сутки выпало более 140 мм осадков при годовой норме 80,1 мм, сообщал ТАСС. В городе объявили оранжевый уровень опасности и рекомендовали не покидать здания. Туристка из Алтайского края, которая сейчас отдыхает в ОАЭ, рассказала amic.ru, как Дубай пережил разгул стихии.

"Из Алтайского края мы отдыхали группой восемь человек, можно сказать девичник. Основная часть девочек улетели домой вечером 15 апреля. Когда они были в аэропорту, шел небольшой дождик. Я с подругой осталась в ОАЭ еще на три дня. И около полуночи 16 апреля, когда мы в номере уже готовились ко сну, поднялся сильный ветер и начал хлестать мощный ливень", – рассказывает Виктория.

Проливной дождь обрушился с новой силой на Арабские Эмираты ранним утром вторника. К этому моменту канализационная система с мощными потоками воды уже не справлялась – случился настоящий потоп. Уровень воды на улице поднялся выше колена, проехать на автомобиле было невозможно – машины бросали прямо на дороге, рассказывает девушка.

Вода зашла даже на первые этажи отелей. В мессенджере гид сообщил, что все экскурсии отменяются, а из отеля порекомендовали не выходить, вспоминает Виктория. Дороги, тротуары, входы в метро полностью оказались под водой.

"Было очень страшно. Ливень мощный, плюс ветер, который, казалось, собьет с ног. Такого разгула стихии я еще не видела. Вода зашла даже внутрь здания на первом этаже в местах выхода на террасы. Под окнами стояли брошенные затопленные автомобили. Как нам пояснил один из гидов, причиной разгула стихии могли стать последствия искусственного засева облаками, которые в ОАЭ нагоняли в честь праздника Рамадан. Сейчас уже все хорошо, светит солнце, вода почти ушла. Тех, у кого на ближайшие даты запланирован отпуск, хочу успокоить: уже все в порядке", – говорит Виктория.

Сильные дожди также прошли в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии. Согласно заявлению Национального комитета по чрезвычайным ситуациям страны, в соседнем Омане – султанате, расположенном на восточной окраине Аравийского полуострова, за последние дни в результате проливных дождей погибло по меньшей мере 18 человек. В их число входят около 10 школьников, которых смыло в машине вместе со взрослым, сообщала "Российская газета". В Оман пришли соболезнования от правителей со всего региона.