Отели Дубая продлили проживание русским туристам

В ОАЭ бушуют сильные дожди

17 апреля 2024, 09:15, ИА Амител

Вид на Дубай / Фото: unsplash.com

Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли вылететь домой из-за проливных дождей в ОАЭ, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, из-за погоды рейсы в Дубай и из него сейчас отменяют или переносят. Туристам оказывают поддержку.

"Перевозчики нам заявили, что отели работают с теми клиентами, у которых задерживают рейсы, им продлевают размещение", – добавил он.

Мурадян также отметил, что из-за дождей в Дубае есть проблемы с трансферами в аэропорты по причине подтопления и перекрытия ряда дорог.

Он рекомендовал туристам следить за табло аэропортов и выезжать из отеля как минимум за четыре-пять часов до рейса.