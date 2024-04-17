Отели Дубая продлили проживание русским туристам
В ОАЭ бушуют сильные дожди
17 апреля 2024, 09:15, ИА Амител
Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли вылететь домой из-за проливных дождей в ОАЭ, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
По его словам, из-за погоды рейсы в Дубай и из него сейчас отменяют или переносят. Туристам оказывают поддержку.
"Перевозчики нам заявили, что отели работают с теми клиентами, у которых задерживают рейсы, им продлевают размещение", – добавил он.
Мурадян также отметил, что из-за дождей в Дубае есть проблемы с трансферами в аэропорты по причине подтопления и перекрытия ряда дорог.
Он рекомендовал туристам следить за табло аэропортов и выезжать из отеля как минимум за четыре-пять часов до рейса.
"Продолжаем следить за ситуацией, но практика показывает, что такая погода в Эмиратах длится обычно день-два и потом все нормализуется", – заключил он.
12:49:54 17-04-2024
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