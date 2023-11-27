Площадку заморозили шесть лет назад, а недавно у участка появился новый собственник

27 ноября 2023, 09:28, ИА Амител

Участок на ул. Партизанской, 21а, в Барнауле / Фото: barneapol.ru

В Барнауле планируют разморозить заброшенную стройплощадку на ул. Партизанской, 21а (пересечение с пер. Некрасова). Еще в 2017 году на участке компания "Ковчег" планировала возвести девятиэтажный дом на 99 квартир с газовой котельной на крыше. Инвестор огородил территорию, подготовил котлован, привез строительные материалы, однако на этом работы замерли. В 2019 году компанию признали банкротом.

Сейчас работать на площадке намерен застройщик "Прайд Инвест", зарегистрированный в Бийске. Для девелопера это второй проект: с осени 2022 года компания возводит пятиэтажку в с. Майма (Республика Алтай). По информации открытых источников, владеет фирмой предприниматель Игорь Неведров. Он зарегистрировал такие товарные знаки, как "Фармдисконт", "Фрэнсис сеть аптек", "Ваш доктор".

В начале октября негосударственная экспертиза выдала положительное заключение на проект дома у барнаульского элеватора. Это означает, что компания может приступать к строительству многоэтажки.

Строительство на ул. Партизанской, 21а, в Барнауле / Фото: "Недвижимость Алтай"

Впрочем, сейчас застройщик борется за участок. В Арбитражном суде с мая 2023-го рассматривают дело о банкротстве бывшего учредителя компании "Ковчег" Ирины Альжановой. Конкурсный управляющий в рамках реструктуризации долгов потребовал признать недействительной сделку по продаже участка на ул. Партизанской, 21а.

Так недвижимость вернулась бы в конкурсную массу и ее можно было бы вновь продать, покрыв долги Альжановой. Пока ведется разбирательство, на все регистрационные действия с участком наложен арест. Альжанова попыталась в суде оспорить это решение.

"В обоснование апелляционной жалобы указывает на то, что финансовым управляющим не доказано совершение сделок по продаже земельного участка в качестве единой сделки. Считает, что принятыми обеспечительными мерами нарушаются права действующих собственников земельного участка", – сказано в карточке дела.

Однако апелляционный суд ее просьбу не удовлетворил. Следующее заседание по делу о банкротстве назначено на 1 декабря 2023 года.

Перспективы реновации

Будущий дом на ул. Партизанской, 21а, расположен в квартале, ограниченном ул. Чернышевского, Промышленной, Интернациональной, пр. Комсомольским. Его площадь – 14,2 га. Летом для этой территории утвердили проект планировки.

Объемно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"

В документе указано, что на месте частного сектора (здесь расположено 156 домов) и пяти старых многоквартирников в перспективе могут "вырасти" 13 многоэтажек высотой от 7 до 17 уровней, рассчитанных на 1663 квартиры. Всего в квартале смогут проживать 3976 человек.

Запроектированы в микрорайоне два гаража-стоянки по 250 машино-мест, а у трех многоквартирных домов будут собственные подземные гаражи, рассчитанные на 895 автомобилей. Дополнительно в микрорайоне предусмотрят 535 открытых парковочных мест.

Главной особенностью квартала может стать прогулочный бульвар, который предусмотрен вдоль переулка Некрасова.