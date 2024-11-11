Брянский комбинат опроверг слухи о производстве масла из молока собак, кошек и свиней
В компании пояснили, что неизвестные взломали сайт и опубликовали фиктивную информацию
11 ноября 2024, 20:07, ИА Амител
Сливочное масло / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
На Брянском молочном комбинате назвали фейком заявление о том, что начали производить "альтернативное масло" из молока собак, кошек, свиней, лошадей и других животных, сообщает телеканал "360".
В пресс-службе компании пояснили, что неизвестные взломали сайт и разместили на нем "фиктивную информацию о запуске производства альтернативного сливочного масла не из коровьего молока".
"Мы хотим официально опровергнуть эти слухи. Все сливочное масло, которое производится на нашем комбинате, производится только из сливок, полученных из коровьего молока", – говорится в сообщении.
20:29:49 11-11-2024
вот, блин, фантазия у кого-то... доильный аппарат для кошек не изобрели еще :)
20:37:20 11-11-2024
Отдел К, а там посмотрим
08:14:37 12-11-2024
А почему тогда оно такое дорогое ?
08:19:08 12-11-2024
Это всё фейк, на самом деле сливки и масло производятся из птичьего молока
09:21:08 12-11-2024
да нету там никакого молока,тем более кошачьего...