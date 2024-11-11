Брянский комбинат опроверг слухи о производстве масла из молока собак, кошек и свиней

В компании пояснили, что неизвестные взломали сайт и опубликовали фиктивную информацию

11 ноября 2024, 20:07, ИА Амител

Сливочное масло / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

На Брянском молочном комбинате назвали фейком заявление о том, что начали производить "альтернативное масло" из молока собак, кошек, свиней, лошадей и других животных, сообщает телеканал "360".

В пресс-службе компании пояснили, что неизвестные взломали сайт и разместили на нем "фиктивную информацию о запуске производства альтернативного сливочного масла не из коровьего молока".