НОВОСТИОбщество

В Россию начали поставлять сливочное масло из ОАЭ

Завезли уже 90 тонн

03 ноября 2024, 09:05, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita
Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Первые поставки этого продукта начались 18 октября, а на 2 ноября было привезено уже 90 тонн.

"Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись", – подчеркнули в ведомстве.

С начала года сливочное масло подорожало почти на 25%. В октябре экспорт сливочного масла в РФ также начала Турция.

Продукты Экспорт

Комментарии 31

Avatar Picture
Гость

09:11:18 03-11-2024

Да че за разгон то с этим маслом? Вчера был в магазине, специально посмотрел - полным полно, и фасовка разная, производители разные. В чем проблема то?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:21 03-11-2024

Гость (09:11:18 03-11-2024) Да че за разгон то с этим маслом? Вчера был в магазине, спец... Разгон в сговоре импортозамещателей и искуственном завышении ценника.
Тут ни к арабам нужно обращаться а в НКВД.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:39 03-11-2024

Гость (09:11:18 03-11-2024) Да че за разгон то с этим маслом? Вчера был в магазине, спец...
Видите ли, в ОАЭ сплошные сенокосные луга, куда не посмотри. А нефтяные шейки считают своим долгом лично разводить и доить коров, чтобы помогать самой большой и бедной стране в мире.

  53 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:30 03-11-2024

Гость (11:01:39 03-11-2024) Видите ли, в ОАЭ сплошные сенокосные луга, куда не посмо... Так-то в ОАЭ пальмы растут. Наводит на мысли... Не оно ли, родное?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:00 03-11-2024

Гость (13:28:30 03-11-2024) Так-то в ОАЭ пальмы растут. Наводит на мысли... Не оно ли, р... Пальмы там скорее всего финиковые. Значит и масло финиковое? Разберись в вопросе до конца и доложи по форме!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
.

03:17:32 04-11-2024

Гость (13:28:30 03-11-2024) Так-то в ОАЭ пальмы растут. Наводит на мысли... Не оно ли, р... А те не пофиг, юноша? Кушай, что дають.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:39 03-11-2024

Гость (09:11:18 03-11-2024) Да че за разгон то с этим маслом? Вчера был в магазине, спец... Специально посмотрел цифры: объем производства сливочного масла в Росси в прошлом году почти 380 тысяч тонн. В сабже речь про 90 тонн. Вы понимаете, что это чисто экзотика для какой-нибудь одной сетки магазинов - поставить в ассортиментный ряд. Ну тут даже ничего говорить не надо. Вообще не вижу проблемы с тем, чтобы сюда завозили какие-нибудь продукты. Ну вот, например, своей черной икры валом, но привозят и иранскую, там какой то особый сорт. Водки в стране мало делают? Миллионами гекалитров. Однако привозят и Грей Гус, и Финляндию. И почему то это не позор, а привезти вагон масла - позор. Вы хоть маленько тормоза то включайте на поворотах, не надо так газовать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

09:14:59 03-11-2024

Кино, это как снег поставлять в Россию

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:58 03-11-2024

Внимательный из Б (09:14:59 03-11-2024) Кино, это как снег поставлять в Россию ... из Сахары

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:57 03-11-2024

5 камазов масла, это для Рубцовска только?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:07 03-11-2024

Это какой-то позор!... ©
Швондер

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:18 03-11-2024

В пустыне-то коров сподручнее держать

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:14 03-11-2024

Вот и бенефициар нарисовался, сначала развалить , разрушить все в стране и завозить импорт!!! Богатеть надо со страной , с гражданами!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:38 03-11-2024

Гость (10:06:18 03-11-202
4) В пустыне-то коров сподручнее держать... Их там в коровниках с кондиционерами содержат. По крайней мере во Вьетнаме так, коровье молоко дорогое, рекламируют его, много соевого.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:49:34 05-11-2024

Гость (10:06:18 03-11-2024) В пустыне-то коров сподручнее держать... дык они украинское продают

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:59 03-11-2024

В то время когда солдаты России воюют на фронте .
Импортозамещатели зверствуют в тылу.
Взвинчитая ценники на свой товар, который не соответствует ни каким стандартам качества (не прокисающее молоко, не плесневеющий сыр, колбаса без мяса...)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:02 03-11-2024

Гость (11:07:59 03-11-2024) В то время когда солдаты России воюют на фронте .Импорто... Сделайте дешевле и качественнее, и продавайте, у вас с руками оторвут.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:45 03-11-2024

Гость (11:07:59 03-11-2024) В то время когда солдаты России воюют на фронте .Импорто... Все как в 1914-1917 гг

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:09:42 03-11-2024

В Эмиратах коров не видела ни разу, верблюды есть и их доят, а вообще позорище завозить сливочное масло из пустыни, когда в России и лугов и коров хватает, только руки приложи. У своих за копейки молоко скупали - коровы под нож пошли, теперь у арабов за золото непонятно что покупать будем. Позор!!!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:39 03-11-2024

Амик, а куда делась колонка с курсом доллара/евро/крипты? 97.55 р./$ не такой уж и страшный курс, чтоб удалять) верните назад пожалуйста, было очень удобно читать про ежедневные прорывы/загнивание запада и курс сравнивать...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:56 03-11-2024

Гость (12:45:39 03-11-2024) Амик, а куда делась колонка с курсом доллара/евро/крипты? 97... Да тебе и курс не нужен, чтобы выискивать проблемы и лить желчь по этому поводу. Очень плохо отношусь к такой породе людей. Тебе зачем вообще местную прессу читать - читай Медузу, там тебе приятный мед постят. А попросишь их, так они персонально для тебе метровыми кеглями курс ежедневно присылать будут.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:16 03-11-2024

Гость (14:54:56 03-11-2024) Да тебе и курс не нужен, чтобы выискивать проблемы и лить же... вам ботам хоть зарплату бы подняли что ли, креативность на нуле

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:42 03-11-2024

Гость (16:51:16 03-11-2024) вам ботам хоть зарплату бы подняли что ли, креативность на н... Ну у тебя то, оппик недобитый, креативности просто вагон. Напишите курс, чтобы ему глумиться было сподручней. Напишите ему результаты выборов в европейских странах, где стали голосовать за правых - ну видимо от хорошей жизни.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:37:21 03-11-2024

Гость (16:51:16 03-11-2024) вам ботам хоть зарплату бы подняли что ли, креативность на н... Понять, что перед тобой аудитория ФБК можно по одному простому маркеру - они сразу навешивают ярлык бота.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:43 03-11-2024

Гость (12:45:39 03-11-2024) Амик, а куда делась колонка с курсом доллара/евро/крипты? 97... Большое спасибо, Амик*

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:31 03-11-2024

Гость (12:45:39 03-11-2024) Амик, а куда делась колонка с курсом доллара/евро/крипты? 97... колонка на месте.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:45:10 03-11-2024

Гость (15:01:31 03-11-2024) колонка на месте.... уже да, видимо сбой какой то был

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

21:56:28 03-11-2024

А давайте не будем покупать это импортное масло, от слова совсем!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бугага

03:16:20 04-11-2024

Татьяна (21:56:28 03-11-2024) А давайте не будем покупать это импортное масло, от слова со... Не покупай, разрешаем

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ОАЭ форева

03:16:45 04-11-2024

Картели must die

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Павел

19:10:25 04-11-2024

А не проще с Луны завозить? Мы все купим, но свое порушим!

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров