В Россию начали поставлять сливочное масло из ОАЭ

Завезли уже 90 тонн

03 ноября 2024, 09:05, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Первые поставки этого продукта начались 18 октября, а на 2 ноября было привезено уже 90 тонн.

"Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись", – подчеркнули в ведомстве.

С начала года сливочное масло подорожало почти на 25%. В октябре экспорт сливочного масла в РФ также начала Турция.