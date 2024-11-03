В Россию начали поставлять сливочное масло из ОАЭ
Завезли уже 90 тонн
03 ноября 2024, 09:05, ИА Амител
Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita
Объединенные Арабские Эмираты начали поставки сливочного масла в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.
Первые поставки этого продукта начались 18 октября, а на 2 ноября было привезено уже 90 тонн.
"Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись", – подчеркнули в ведомстве.
С начала года сливочное масло подорожало почти на 25%. В октябре экспорт сливочного масла в РФ также начала Турция.
09:11:18 03-11-2024
Да че за разгон то с этим маслом? Вчера был в магазине, специально посмотрел - полным полно, и фасовка разная, производители разные. В чем проблема то?
10:47:21 03-11-2024
Гость (09:11:18 03-11-2024) Да че за разгон то с этим маслом? Вчера был в магазине, спец... Разгон в сговоре импортозамещателей и искуственном завышении ценника.
Тут ни к арабам нужно обращаться а в НКВД.
11:01:39 03-11-2024
Гость (09:11:18 03-11-2024) Да че за разгон то с этим маслом? Вчера был в магазине, спец...
Видите ли, в ОАЭ сплошные сенокосные луга, куда не посмотри. А нефтяные шейки считают своим долгом лично разводить и доить коров, чтобы помогать самой большой и бедной стране в мире.
13:28:30 03-11-2024
Гость (11:01:39 03-11-2024) Видите ли, в ОАЭ сплошные сенокосные луга, куда не посмо... Так-то в ОАЭ пальмы растут. Наводит на мысли... Не оно ли, родное?
14:40:00 03-11-2024
Гость (13:28:30 03-11-2024) Так-то в ОАЭ пальмы растут. Наводит на мысли... Не оно ли, р... Пальмы там скорее всего финиковые. Значит и масло финиковое? Разберись в вопросе до конца и доложи по форме!
03:17:32 04-11-2024
Гость (13:28:30 03-11-2024) Так-то в ОАЭ пальмы растут. Наводит на мысли... Не оно ли, р... А те не пофиг, юноша? Кушай, что дають.
13:47:39 03-11-2024
Гость (09:11:18 03-11-2024) Да че за разгон то с этим маслом? Вчера был в магазине, спец... Специально посмотрел цифры: объем производства сливочного масла в Росси в прошлом году почти 380 тысяч тонн. В сабже речь про 90 тонн. Вы понимаете, что это чисто экзотика для какой-нибудь одной сетки магазинов - поставить в ассортиментный ряд. Ну тут даже ничего говорить не надо. Вообще не вижу проблемы с тем, чтобы сюда завозили какие-нибудь продукты. Ну вот, например, своей черной икры валом, но привозят и иранскую, там какой то особый сорт. Водки в стране мало делают? Миллионами гекалитров. Однако привозят и Грей Гус, и Финляндию. И почему то это не позор, а привезти вагон масла - позор. Вы хоть маленько тормоза то включайте на поворотах, не надо так газовать.
09:14:59 03-11-2024
Кино, это как снег поставлять в Россию
12:47:58 03-11-2024
Внимательный из Б (09:14:59 03-11-2024) Кино, это как снег поставлять в Россию ... из Сахары
09:18:57 03-11-2024
5 камазов масла, это для Рубцовска только?
09:47:07 03-11-2024
Это какой-то позор!... ©
Швондер
10:06:18 03-11-2024
В пустыне-то коров сподручнее держать
10:36:14 03-11-2024
Вот и бенефициар нарисовался, сначала развалить , разрушить все в стране и завозить импорт!!! Богатеть надо со страной , с гражданами!
19:33:38 03-11-2024
Гость (10:06:18 03-11-202
4) В пустыне-то коров сподручнее держать... Их там в коровниках с кондиционерами содержат. По крайней мере во Вьетнаме так, коровье молоко дорогое, рекламируют его, много соевого.
09:49:34 05-11-2024
Гость (10:06:18 03-11-2024) В пустыне-то коров сподручнее держать... дык они украинское продают
11:07:59 03-11-2024
В то время когда солдаты России воюют на фронте .
Импортозамещатели зверствуют в тылу.
Взвинчитая ценники на свой товар, который не соответствует ни каким стандартам качества (не прокисающее молоко, не плесневеющий сыр, колбаса без мяса...)
11:21:02 03-11-2024
Гость (11:07:59 03-11-2024) В то время когда солдаты России воюют на фронте .Импорто... Сделайте дешевле и качественнее, и продавайте, у вас с руками оторвут.
13:03:45 03-11-2024
Гость (11:07:59 03-11-2024) В то время когда солдаты России воюют на фронте .Импорто... Все как в 1914-1917 гг
12:09:42 03-11-2024
В Эмиратах коров не видела ни разу, верблюды есть и их доят, а вообще позорище завозить сливочное масло из пустыни, когда в России и лугов и коров хватает, только руки приложи. У своих за копейки молоко скупали - коровы под нож пошли, теперь у арабов за золото непонятно что покупать будем. Позор!!!
12:45:39 03-11-2024
Амик, а куда делась колонка с курсом доллара/евро/крипты? 97.55 р./$ не такой уж и страшный курс, чтоб удалять) верните назад пожалуйста, было очень удобно читать про ежедневные прорывы/загнивание запада и курс сравнивать...
14:54:56 03-11-2024
Гость (12:45:39 03-11-2024) Амик, а куда делась колонка с курсом доллара/евро/крипты? 97... Да тебе и курс не нужен, чтобы выискивать проблемы и лить желчь по этому поводу. Очень плохо отношусь к такой породе людей. Тебе зачем вообще местную прессу читать - читай Медузу, там тебе приятный мед постят. А попросишь их, так они персонально для тебе метровыми кеглями курс ежедневно присылать будут.
16:51:16 03-11-2024
Гость (14:54:56 03-11-2024) Да тебе и курс не нужен, чтобы выискивать проблемы и лить же... вам ботам хоть зарплату бы подняли что ли, креативность на нуле
18:35:42 03-11-2024
Гость (16:51:16 03-11-2024) вам ботам хоть зарплату бы подняли что ли, креативность на н... Ну у тебя то, оппик недобитый, креативности просто вагон. Напишите курс, чтобы ему глумиться было сподручней. Напишите ему результаты выборов в европейских странах, где стали голосовать за правых - ну видимо от хорошей жизни.
18:37:21 03-11-2024
Гость (16:51:16 03-11-2024) вам ботам хоть зарплату бы подняли что ли, креативность на н... Понять, что перед тобой аудитория ФБК можно по одному простому маркеру - они сразу навешивают ярлык бота.
14:56:43 03-11-2024
Гость (12:45:39 03-11-2024) Амик, а куда делась колонка с курсом доллара/евро/крипты? 97... Большое спасибо, Амик*
15:01:31 03-11-2024
Гость (12:45:39 03-11-2024) Амик, а куда делась колонка с курсом доллара/евро/крипты? 97... колонка на месте.
16:45:10 03-11-2024
Гость (15:01:31 03-11-2024) колонка на месте.... уже да, видимо сбой какой то был
21:56:28 03-11-2024
А давайте не будем покупать это импортное масло, от слова совсем!
03:16:20 04-11-2024
Татьяна (21:56:28 03-11-2024) А давайте не будем покупать это импортное масло, от слова со... Не покупай, разрешаем
03:16:45 04-11-2024
Картели must die
19:10:25 04-11-2024
А не проще с Луны завозить? Мы все купим, но свое порушим!