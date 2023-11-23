БСК получила паспорт о готовности к работе зимой
Документ подтверждает, что энергетики способны обеспечить жителей Барнаула "надежным и качественным электроснабжением"
23 ноября 2023, 10:15, ИА Амител
Барнаульская сетевая компания (БСК) получила от Минэнерго РФ паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023/2024 года. Информация об этом содержится в соответствующем приказе министерства.
Как уточнил гендиректор БСК Андрей Лавринец, речь идет о готовности сетей высокого напряжения 35-110 кВ к зимним нагрузкам.
"Документ подтверждает, что энергетики способны обеспечить жителей Барнаула надежным и качественным электроснабжением", – отметил он.
Лавринец напомнил, что в конце сентября компания также получила паспорт готовности для сетей 0,4-10 кВ, подписанный представителями Сибирского управления Ростехнадзора, краевого Минпромэнерго, комитета по энергоресурсам и газификации мэрии Барнаула.
С начала 2023 года БСК капитально отремонтировала около 60 км воздушных и кабельных линий. Работы по модернизации электрооборудования прошли на 200 трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах и главных понизительных подстанциях.
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