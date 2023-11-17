Министр рассказал, готов ли Алтайский край к зиме-2024 и хватит ли районам угля
Паспорта готовности не получили только два объекта в регионе
17 ноября 2023, 07:15, Антон Дегтярев
Сибирское управление Ростехнадзора завершило проверку готовности Алтайского края к отопительному сезону 15 ноября. Из 97 проверенных объектов в регионе паспорта готовности не получили только два. Это произошло впервые, рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев на пресс-конференции 16 ноября. Также он ответил, грозит ли региону нехватка угля, растут ли на него цены и могут ли у Алтайского края возникнуть проблемы с теплоснабжением грядущей зимой.
"Изношенный комплекс"
По словам Ивана Гилева, проблемы с подготовкой к отопительному сезону в регионе есть только в Яровом и Алейске. В Яровом они связаны с проблемной ТЭЦ, а в Алейске – с котельной, которая находится в военном городке. На последней не были своевременно устранены девять замечаний, отметил Гилев. Однако власти проблему уже решают и помогут подготовить объекты, пообещал министр. Чиновник подчеркнул, что в Яровом готовится проект по превращению ТЭЦ в водогрейную котельную, а в Алейске уже идет запуск новой котельной.
"Мы можем в декабре получить акт готовности, а уже на следующий год получить паспорт готовности объекта. Сейчас необходимо оформление документов", – прокомментировал Гилев.
Все остальные объекты малой энергетики в крае смогли получить паспорта готовности, отметил Гилев. Это 1750 котельных и несколько тысяч километров тепловых сетей, отметил он. И это хорошие цифры, потому что, например, в 2014 году паспорта готовности к отопительному сезону получили только 61% муниципальных образований.
По словам министра, впервые в Алтайском крае паспорта готовности получили почти все муниципалитеты. Девяти районам региона и вовсе выдали их еще до начала отопительного сезона, отметил он. И поэтому зима для Минстроя должна пройти безупречно, подчеркнул глава ведомства. Тем не менее проблемы возникнуть могут, предупредил Гилев.
"Будут морозы, а у нас очень большой и изношенный комплекс. Мы сейчас находимся в системе мониторинга и контроля: смотрим, где и что случилось. Мунобразования должны следить за печами и поломками. Если что-то происходит, они скажут, нужно будет все своевременно устранить, чтобы потребитель даже ничего не почувствовал", – отметил он.
А угля районам хватит?
С углем в Алтайском крае никаких проблем нет и их не предвидится, подчеркнул министр. В регионе на зиму запасли 178 тысяч тонн угля – это 130% от норматива. Проблемы, по словам Гилева, есть в Каменском районе, который самостоятельно не может закупить уголь. Но к этому власти готовы: сейчас в городе есть уголь из краевых запасов, которые должны помочь городу.
"Мы в этом году продолжаем практику формирования краевого угля. Еще у нас на сегодня 66 тысяч тонн остатка краевого резервного запаса угля. Мы уже имеем на площадках на всей территории края резерв. В Камне-на-Оби, надеюсь, процедуры проведут и уголь купят", – пояснил Гилев.
По словам министра, проблем с поставками угля и с ценой на него в крае в этом году не было. И власти рассчитывают, что и не будет. Цены перестали расти в начале 2023 года и даже откатились назад, отметил он.
"По ценам на уголь предсказывать сложно: много факторов, которые влияют. Все закупки мы делаем прозрачными, механизмы для снижения стоимости используем. Задачи наши здесь – минимизировать риски", – сказал Гилев.
Министр также прокомментировал и ситуацию с казахстанским углем, с которым были перебои зимой 2022-2023 года. По словам Гилева, южные районы края (Третьяковский, Локтевский, Змеиногорский и Рубцовский) зависят от угля из РК. Отказаться от него нельзя, потому что российский уголь для этих районов стоит в два раза дороже казахстанского, отметил он. Власти Алтайского края сейчас стараются "затоварить" площадки углем и в случае проблем будут направлять туда краевой резервный запас.
"У нас будут условные 45 дней, если вдруг прекратились поставки из Казахстана. В таком случае мы организуем доставку с территории РФ. Рисков не видим, кроме цены. Цены будут дороже. План есть, мы это понимаем. В прошлом году для нас это было сюрпризом, до этого проблем не было с поставками. Сейчас мы к этому готовы. Если это произойдет, вопрос решим", – заверил Гилев.
Сколько денег потратили на энергетику в этом году?
Напомним, что в этом году на подготовку к отопительному сезону Правительство Алтайского края выделило около 3,4 миллиарда рублей. На эти деньги заменили 196 котлоагрегатов, 102 км тепловых и 136 водопроводных сетей. Сдать удалось шесть из девяти запланированных котельных.
10:22:10 17-11-2023
Жаль что при подготовке к отопительному сезону все что разрывали не засыпали и не заасфальтировали, а ведь это тоже ваша обязанность. Хожу мимо дома у которого еще вначале лета делали ремонт на теплопроводе, даже отмостку разрушили , путем ничего не закопали, а у дома яму оставили в которую вся вода сливалась под дом. В октябре еще немного подсыпали шлака, после первого дождя это все стало болотом, ни пройти ни проехать. Под дом вода так и бежит, у доиа яма осталась, оставили чтобы дом завалился побыстрее, как в астрахани
10:26:12 17-11-2023
Гость (10:22:10 17-11-2023) Жаль что при подготовке к отопительному сезону все что разры... А адрес то у дома какой?
10:26:16 17-11-2023
при чем тут котельная военного городка? в военном городке всегда жара, а мы на олимпийском замерзаем, котельная "Шипуновская тепловая компания"