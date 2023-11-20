БСК устранила все нарушения электроснабжения на высоковольтных сетях

Основные причины отсутствия электроэнергии – упавшие на линии ветки, деревья и различные рекламные конструкции

20 ноября 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: БСК

Барнаульская сетевая компания устранила все технические нарушения на высоковольтных электрических сетях 6-10 кВ, которые возникли по причине непогоды 19 ноября. В воскресенье, по данным ГОЧС по Барнаулу, порывы ветра достигали 24 м/с.

"Мы приступили к работе сразу после того, как начал дуть ветер. Все необходимые подразделения были вызваны утром в воскресенье. Работали 11 бригад, это 45 человек и 8 вышек. До ночи мы устранили 16 отключений на сетях 6-10 кВ – это была первоочередная задача, поскольку там под отключения попадали районы, где проживали тысячи людей. Основные причины отсутствия электроэнергии – упавшие на линии ветки, деревья и различные рекламные конструкции. От аварийных служб поступали предложения о помощи, но она не потребовалась – Барнаульская сетевая компания справилась своими силами", – подчеркнул генеральный директор БСК Андрей Лавринец.

Также за сутки в оперативную диспетчерскую службу БСК поступила 121 заявка, касающаяся отключений на низковольтных сетях 0,4 кВ. На 08:00 20 ноября в работе у БСК оставалось 57 заявок. Мероприятия по ним будут выполнены до вечера.

В данный момент работы ведутся на улицах Петра Сухова, Садовая, Заречная, в поселке Центральный на улице Клинская - энергетики восстанавливают самонесущий изолированный провод. Также БСК приступает к восстановительным работам на улице Полевой в поселке Лебяжье.

ООО "Барнаульская сетевая компания" обслуживает более 3200 км электрических сетей и около 1200 трансформаторных подстанций в столице Алтайского края. Миссия организации – обеспечивать надежное электроснабжение жителей Барнаула.