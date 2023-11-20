"Привести город в порядок". Власти Барнаула назвали все повреждения после урагана
33 автомобиля получили повреждения из-за штормового ветра, 162 дерева упали
20 ноября 2023, 12:45, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк по итогам аппаратного совещания, проведенного утром 20 ноября, поручил обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения и привести город в порядок, сообщает мэрия.
Напомним, после ураганного ветра 19 ноября в городе зафиксировали 309 происшествий: повреждены крыши на домах и соцобъектах, фасады зданий, линии электропередачи, автомобили, остановочные павильоны, дорожные знаки и рекламные конструкции, повалены деревья. По данным на утро, устранено 137 происшествий.
"Барнаул – наш общий дом, в ликвидации последствий штормового ветра сегодня участвуют все городские службы, задействованы сотни людей. Все предприятия и организации должны подключиться к этой работе. Нужно привести город в порядок", – сказал Франк.
На совещании уточнили, что зафиксировано 162 случая падения деревьев, 90 из них убрано, 17 падений рекламных щитов на проезжую часть и пешеходную зону, убрано пять. Полностью отключенных от электроснабжения пригородных поселков нет, однако есть локальные отключения – 64, которыми сейчас занимаются специалисты.
Также произошло шесть повреждений фасадов зданий, одно устранено, 67 повреждений кровли, устранено 24. Повреждено 33 автомобиля.
Глава Барнаула подчеркнул, что все службы города работают в режиме повышенной готовности.
Ранее юрист рассказала, можно ли возместить ущерб, нанесенный ураганом, и что для этого необходимо сделать.
12:59:43 20-11-2023
Несчастную машинку, что вторые сутки лежит, придавленная огромным тополем и с выбитыми стеклами, во дворе на Чернышевского, 28 - посчитали? О ней, похоже, никто и не заявлял. Хозяин, ау!
14:55:28 20-11-2023
Город необходимо содержать в порядке постоянно 24 часа в сутки, 365 дней в году, тогда практически не будет стихийных и техногенных аварий.
15:12:13 20-11-2023
Гость (14:55:28 20-11-2023) Город необходимо содержать в порядке постоянно 24 часа в сут... Абсолютно верно! Когда меня предупреждают: "не стойте под плохо закрепленными конструкциями", у меня возникает один вопрос - почему они плохо закреплены?
21:58:26 20-11-2023
Гость (15:12:13 20-11-2023) Абсолютно верно! Когда меня предупреждают: "не стойте под пл... Стихия может даже хорошо закрепленную крышу снести, а уж разболтать крепления рекламных конструкций с большой парусностью и подавно. Так что ничего удивительного здесь нет.