"Привести город в порядок". Власти Барнаула назвали все повреждения после урагана

33 автомобиля получили повреждения из-за штормового ветра, 162 дерева упали

20 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк по итогам аппаратного совещания, проведенного утром 20 ноября, поручил обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения и привести город в порядок, сообщает мэрия.

Напомним, после ураганного ветра 19 ноября в городе зафиксировали 309 происшествий: повреждены крыши на домах и соцобъектах, фасады зданий, линии электропередачи, автомобили, остановочные павильоны, дорожные знаки и рекламные конструкции, повалены деревья. По данным на утро, устранено 137 происшествий.

"Барнаул – наш общий дом, в ликвидации последствий штормового ветра сегодня участвуют все городские службы, задействованы сотни людей. Все предприятия и организации должны подключиться к этой работе. Нужно привести город в порядок", – сказал Франк.

На совещании уточнили, что зафиксировано 162 случая падения деревьев, 90 из них убрано, 17 падений рекламных щитов на проезжую часть и пешеходную зону, убрано пять. Полностью отключенных от электроснабжения пригородных поселков нет, однако есть локальные отключения – 64, которыми сейчас занимаются специалисты.

Также произошло шесть повреждений фасадов зданий, одно устранено, 67 повреждений кровли, устранено 24. Повреждено 33 автомобиля.

Глава Барнаула подчеркнул, что все службы города работают в режиме повышенной готовности.

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