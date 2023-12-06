В Бийске трамвай наехал на идущего по рельсам школьника
Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение
06 декабря 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
В Бийске трамвай сбил 15-летнего мальчика, который спешил на занятия в школу и шел по трамвайным путям, сообщает прокуратура Алтайского края.
Инцидент произошел утром 6 декабря на улице Мартьянова.
"Тяжесть телесных повреждений ребенка устанавливается, он госпитализирован в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.
Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.
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