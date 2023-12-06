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В Бийске трамвай наехал на идущего по рельсам школьника

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение

06 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Бийске трамвай сбил 15-летнего мальчика, который спешил на занятия в школу и шел по трамвайным путям, сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошел утром 6 декабря на улице Мартьянова.

"Тяжесть телесных повреждений ребенка устанавливается, он госпитализирован в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.

Фото: vk.com/ssmpbsk

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Бийск ДТП Происшествия

Комментарии 4

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Алексей

12:15:41 06-12-2023

мальчика под суд за нарушение правил ПДД, родителей оштрафовать

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Элен без ребят

12:21:50 06-12-2023

мальчик шел в коррекционную школу? почему один без сопровождающих?

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гость

13:04:38 06-12-2023

В очередной раз в сводке о ДТП участвует московский трамвайчик. Не просто так их отдали даром! Мальчику выздоровления.

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Гость

14:06:48 06-12-2023

Пятку и пальцы пришили?

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