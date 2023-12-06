В Бийске трамвай наехал на идущего по рельсам школьника

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение

06 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

В Бийске трамвай сбил 15-летнего мальчика, который спешил на занятия в школу и шел по трамвайным путям, сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошел утром 6 декабря на улице Мартьянова.

"Тяжесть телесных повреждений ребенка устанавливается, он госпитализирован в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.