Трамвай отрезал парню пятку и пальцы в Бийске

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу

13 сентября 2023, 21:03, ИА Амител

Фото: vk.com/ssmpbsk

Молодой человек в Бийске попал под трамвай. Об этом рассказали на станции скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел 12 сентября в районе Лесозавода. 28-летний парень получил разные травмы. В частности, ему ампутировало пяточную кость и пальцы ноги. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Врачи напомнили, что нужно быть внимательным при переходе трамвайных путей.

Ранее сообщалось о том, что в Барнауле мотоциклист насмерть разбился, протаранив внедорожник.