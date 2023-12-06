НОВОСТИПроисшествия

Ребенка сбили на пешеходном переходе в Новоалтайске

Мальчик получил травмы, их характер устанавливается

06 декабря 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае водитель сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Новоалтайске в 07:50 утра 6 декабря.

"27-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Chevrolet по улице Мичурина в направлении улицы Майской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика 2011 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП ребенок получил травмы, их характер устанавливается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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НОВОСТИПроисшествия
ДТП дети Новоалтайск

Комментарии 1

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Гость

14:56:11 06-12-2023

Там дорогу сделали недавно.

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