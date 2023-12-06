Ребенка сбили на пешеходном переходе в Новоалтайске

В Алтайском крае водитель сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Новоалтайске в 07:50 утра 6 декабря.

"27-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Chevrolet по улице Мичурина в направлении улицы Майской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика 2011 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.