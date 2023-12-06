Ребенка сбили на пешеходном переходе в Новоалтайске
Мальчик получил травмы, их характер устанавливается
06 декабря 2023, 14:16, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае водитель сбил на пешеходном переходе 12-летнего мальчика, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел в Новоалтайске в 07:50 утра 6 декабря.
"27-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Chevrolet по улице Мичурина в направлении улицы Майской, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика 2011 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП ребенок получил травмы, их характер устанавливается. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
14:56:11 06-12-2023
Там дорогу сделали недавно.