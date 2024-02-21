Глава алтайского Минздрава возглавил медиарейтинг краевых чиновников

Дмитрий Попов обошел коллег, отвечающих за экономическое развитие, культуру, строительство и транспорт

21 февраля 2024, 12:38, ИА Амител

Министр Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг краевых чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за январь 2024 года:

министр здравоохранения Дмитрий Попов – 1 место, 69 упоминаний;

министр экономического развития Евгений Дешевых, вице-премьер – 2 место, 24 упоминания;

министр культуры Елена Безрукова – 3 место, 23 упоминания;

министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 4 место, 16 упоминаний;

министр транспорт Антон Воронов – 5 место, 15 упоминаний;

начальник управления печати и массовых коммуникаций Вячеслав Киричук – 5 место, 15 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских чиновников за январь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"