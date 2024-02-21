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Глава алтайского Минздрава возглавил медиарейтинг краевых чиновников

Дмитрий Попов обошел коллег, отвечающих за экономическое развитие, культуру, строительство и транспорт

21 февраля 2024, 12:38, ИА Амител

Министр Дмитрий Попов / Фото: amic.ru
Министр Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг краевых чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за январь 2024 года:

  • министр здравоохранения Дмитрий Попов – 1 место, 69 упоминаний;
  • министр экономического развития Евгений Дешевых, вице-премьер – 2 место, 24 упоминания;
  • министр культуры Елена Безрукова – 3 место, 23 упоминания;
  • министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 4 место, 16 упоминаний;
  • министр транспорт Антон Воронов – 5 место, 15 упоминаний;
  • начальник управления печати и массовых коммуникаций Вячеслав Киричук – 5 место, 15 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских чиновников за январь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Дмитрий Попов в январе принял участие в правительственном часе в краевом Законодательном собрании, провел пресс-конференцию, комментировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, коклюшем и другими инфекциями, рассказал о строительстве новых медицинских объектов и высказался против вооружения бригад скорой помощи", – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 5

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Гость

13:06:37 21-02-2024

Да ладно. У меня много друзей и знакомых врачей в Барнауле и в Крае. Ни кто из них о нём ничего хорошего не сказал. Только негатив.

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Гость

14:36:30 21-02-2024

Гость (13:06:37 21-02-2024) Да ладно. У меня много друзей и знакомых врачей в Барнауле и... А никто и не конкретизировал о том, какого рода упоминания. А так все хорошо - зарплаты растут, кадры прибывают.

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Гость

13:47:49 21-02-2024

Напомнило.. "Я печатаю 1500 знаков в минуту! Правда какая-то фигня в итоге получается."

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так не так

15:00:47 21-02-2024

.....Дмитрий Попов обошел коллег, отвечающих за экономическое развитие, культуру, строительство и транспорт...... причем всех вместе взятых.

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Гость

17:16:33 21-02-2024

Это рейтинг отрицательный)))

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