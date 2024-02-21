Глава алтайского Минздрава возглавил медиарейтинг краевых чиновников
Дмитрий Попов обошел коллег, отвечающих за экономическое развитие, культуру, строительство и транспорт
21 февраля 2024, 12:38, ИА Амител
Министр Дмитрий Попов / Фото: amic.ru
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг краевых чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за январь 2024 года:
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 1 место, 69 упоминаний;
- министр экономического развития Евгений Дешевых, вице-премьер – 2 место, 24 упоминания;
- министр культуры Елена Безрукова – 3 место, 23 упоминания;
- министр строительства и ЖКХ Иван Гилев – 4 место, 16 упоминаний;
- министр транспорт Антон Воронов – 5 место, 15 упоминаний;
- начальник управления печати и массовых коммуникаций Вячеслав Киричук – 5 место, 15 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских чиновников за январь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Дмитрий Попов в январе принял участие в правительственном часе в краевом Законодательном собрании, провел пресс-конференцию, комментировал ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, коклюшем и другими инфекциями, рассказал о строительстве новых медицинских объектов и высказался против вооружения бригад скорой помощи", – отмечает издание.
13:06:37 21-02-2024
Да ладно. У меня много друзей и знакомых врачей в Барнауле и в Крае. Ни кто из них о нём ничего хорошего не сказал. Только негатив.
14:36:30 21-02-2024
Гость (13:06:37 21-02-2024) Да ладно. У меня много друзей и знакомых врачей в Барнауле и... А никто и не конкретизировал о том, какого рода упоминания. А так все хорошо - зарплаты растут, кадры прибывают.
13:47:49 21-02-2024
Напомнило.. "Я печатаю 1500 знаков в минуту! Правда какая-то фигня в итоге получается."
15:00:47 21-02-2024
.....Дмитрий Попов обошел коллег, отвечающих за экономическое развитие, культуру, строительство и транспорт...... причем всех вместе взятых.
17:16:33 21-02-2024
Это рейтинг отрицательный)))