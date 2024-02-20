Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг ректоров алтайских вузов за январь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Бочаров на расширенном заседании ученого совета университета отчитался о работе за 2023 год, а также подвел итоги своего ректорства, начиная с 2019 года. Он уже заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост ректора в 2024 году", – отмечает издание.