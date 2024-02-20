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Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

На втором и третьем местах ректоры АГМУ и АлтГПУ

20 февраля 2024, 12:17, ИА Амител

Ректоры вузов / Коллаж: "Атмосфера"
Ректоры вузов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за январь 2024 года:

  • ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1 место, 19 упоминаний;
  • ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 2 место, 13 упоминаний;
  • ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3 место, 10 упоминаний.
Медиарейтинг ректоров алтайских вузов за январь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Бочаров на расширенном заседании ученого совета университета отчитался о работе за 2023 год, а также подвел итоги своего ректорства, начиная с 2019 года. Он уже заявил, что намерен вновь баллотироваться на пост ректора в 2024 году", – отмечает издание.

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов за 2023 год

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