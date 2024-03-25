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Бийчанин смог заплатить за бензин деньгами "банка приколов", но не смог далеко уехать

В действия задержанного усмотрели признаки административного правонарушения

25 марта 2024, 16:38, ИА Амител

Заправка автомобиля / Фото: pxhere.com
Заправка автомобиля / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае мужчину задержали за обман сотрудницы автозаправочной станции, сообщает региональное МВД.

Как пояснила потерпевшая, неизвестный рассчитался за бензин сувенирной купюрой и уехал в неизвестном направлении.

"Правоохранители незамедлительно прибыли на место, опросили оператора АЗС, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль и личность мужчины - им оказался 38-летний житель Бийска", - рассказали в ведомстве.

В действия задержанного усмотрели признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей "Мелкое хищение".

Бийск Происшествия деньги

Комментарии 3

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Гость

16:43:48 25-03-2024

Какой бензин такие и деньги 😄

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Стэнли

17:04:16 25-03-2024

Пацан к успеху шел, не далеко ушел.
38 лет такой мелочный что фальшивкой рассчитался какой позор.

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гость

17:19:17 25-03-2024

и ему налили бензин из канистры приколов

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