Бийчанин смог заплатить за бензин деньгами "банка приколов", но не смог далеко уехать

В действия задержанного усмотрели признаки административного правонарушения

25 марта 2024, 16:38, ИА Амител

Заправка автомобиля / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае мужчину задержали за обман сотрудницы автозаправочной станции, сообщает региональное МВД.

Как пояснила потерпевшая, неизвестный рассчитался за бензин сувенирной купюрой и уехал в неизвестном направлении.

"Правоохранители незамедлительно прибыли на место, опросили оператора АЗС, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль и личность мужчины - им оказался 38-летний житель Бийска", - рассказали в ведомстве.

В действия задержанного усмотрели признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей "Мелкое хищение".