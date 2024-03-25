Бийчанин смог заплатить за бензин деньгами "банка приколов", но не смог далеко уехать
В действия задержанного усмотрели признаки административного правонарушения
25 марта 2024, 16:38, ИА Амител
Заправка автомобиля / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае мужчину задержали за обман сотрудницы автозаправочной станции, сообщает региональное МВД.
Как пояснила потерпевшая, неизвестный рассчитался за бензин сувенирной купюрой и уехал в неизвестном направлении.
"Правоохранители незамедлительно прибыли на место, опросили оператора АЗС, изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль и личность мужчины - им оказался 38-летний житель Бийска", - рассказали в ведомстве.
В действия задержанного усмотрели признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей "Мелкое хищение".
16:43:48 25-03-2024
Какой бензин такие и деньги 😄
17:04:16 25-03-2024
Пацан к успеху шел, не далеко ушел.
38 лет такой мелочный что фальшивкой рассчитался какой позор.
17:19:17 25-03-2024
и ему налили бензин из канистры приколов